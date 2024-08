Grigar bol po kajak krose úprimný: Jednoducho nemám na to, aby som súperov odtlačil

Prípravy 27-ročného Slováka na olympiádu ovplyvnilo zranenie ramena. Bolesť úplne neodznela ani do samotných hier a práve kontaktný kajak kros sa javil ako náročnejšia disciplína. Vo finále K1 stála zrejme Grigara medailu chyba na štrnástej bráne, v nedeľu však prekvapil už len postupom do štvrťfinále.

Strieborný medailista z predošlých hier mal v pondelok viackrát dobrý štart, no súperi ho vytlačili pred skokom do prvej brány.

Ja sa to naozaj len učím a v podstate neviem, čo od toho očakávať. Na rovine by som udržal krok aj s Clarkom, ale práve tie skúsenosti a technika sú to, čo bude oddeľovať tých fenomenálnych športovcov od takých, ako som v tomto momente ja," zhodnotil Grigar pre TASR.

"Na jednej strane možno smola na žreb, ale myslím si, že aj ten Clarke je dostihnuteľný. Vidno, že má oveľa viac skúseností aj najazdené. Briti si hneď od začiatku vytvorili systém, kedy to trénujú tri alebo štyrikrát týždenne. On išiel do toho s tým, že vie, čo robí.

"Je to ďalšia skúsenosť, stiahnem si každú jazdu, čo som tu išiel, pozriem si to aj s trénerom. Budeme to analyzovať, aby sme sa vedeli do budúcna zlepšiť a aby sme možno aj v krose jedného dňa doniesli domov olympijskú medailu," povedal Grigar.

Súperi dostihli Grigara viackrát pred spomínanou prvou bránou. Vyvstávala teda otázka, či by si kajakár nedokázal vytvoriť väčší náskok s ideálnym stavom ramena.

"Myslím si, že v tomto momente by to nerobilo veľký rozdiel. Všetci chalani, ktorí dnes štartovali proti mne, sú naozaj rýchli. Nemyslím si, že by som im vedel ujsť natoľko, aby som išiel sám celú jazdu. Takže skôr či neskôr by k tomu kontaktu prišlo," uzavrel Grigar pre TASR.