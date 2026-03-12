Nebyť Slováka v bráne, Sparta by dostala debakel. Bol muž zápasu, chváli ho expert

Fanúšikovia pražskej Sparty to v týchto dňoch nemajú jednoduché. Hokejisti sú jednu prehru od senzačného vypadnutia v predkole play-off proti Kladnu a nedarí sa ani futbalistom.
V priebehu desiatich dní vypadli z MOL Cupu, nezvládli dôležité ligové derby proti Slavii a neuspeli ani v úvode osemfinále Konferenčnej ligy.
Na trávniku holandského AZ Alkmaar boli blízko k cennej remíze, ale napokon budú v odvete doháňať tesné manko. Na AFAS Stadione prehrali 1:2.
"Bol som nahnevaný z viacerých dôvodov. Nepáčilo sa mi našich 90 minút s výnimkou začiatkov oboch polčasov. Je to už dlho, čo sme súperovi dovolili vypracovať si toľko šancí," vravel tréner Brian Priske.
Odveta nebude len z povinnosti
V ligovej časti európskej klubovej súťaže číslo tri bol jedným zo súperov niekdajšieho holandského majstra aj slovenský šampión Slovan Bratislava.
Po nevýraznom výkone prehral 0:1, no azda všetci zainteresovaní sa po zápase zhodli, že z pohľadu belasých je tento výsledok ešte veľmi prijateľný.
Alkmaar sa dostal k 30 strelám, z toho jedenástim na bránu a mohol dosiahnuť oveľa vyššie víťazstvo. Podobne tomu bolo aj proti Sparte, ktorá síce raz skórovala, no herne boli domáci lepší v každom smere.
Metrika očakávaných gólov sa v ich prípade vyšplhala na číslo štyri, no viaceré šance zostali nevyužité, čo zachováva súboju náboj aj do odvety.
"Okrem úvodov oboch polčasov boli Sparťania výrazne horší. V defenzíve vôbec nestíhali a nebyť brankára Surovčíka, skončilo by to debaklom a v Prahe by sa hralo iba z povinnosti," píše portál iDnes.cz.
V podobnom duchu sa vyjadril aj známy komentátor Jaromír Bosák, ktorý takisto vyzdvihol najmä výkon 23-ročného slovenského brankára.
"Mužom zápasu bol jednoznačne Jakub Surovčík. Za deravou obranou to mal ťažké a Spartu zachránil od poriadnej nálože. Prínos hráčov Kuola a Mannsverka mi zostal trochu utajený," uviedol na sociálnych sieťach.
Zlatá prehra pre Spartu
Surovčík síce nemal toľko úspešných zákrokov (5) ako v októbri Dominik Takáč (10), no najmä vďaka nemu bude musieť AZ o postup ešte zabojovať.
Mladý brankár sa narodil v Bratislave a rodnú krajinu reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách až po U21. Napriek tomu je pre neho prirodzenejšia čeština, keďže od detstva žije v Česku.
Aktuálnu sezónu začal v B-tíme Sparty, respektíve kryl v A-tíme chrbát brankárskej jednotke Petrovi Vindahlovi. V polovici februára sa však Dán zranil, a tak dostal šancu jeho mladší kolega.
Surovčík sa zaskvel už proti Plzni, keď pri remíze 0:0 zlikvidoval penaltu. A hoci nezabránil prehre v derby, v Alkmaare to bol opäť jeho večer.
"Na viac sme nemali - dali sme gól z jedinej šance. Remíza by bola úžasná, ale napokon aj prehra 1:2 je pre nás zlatá," povedal brankár.
"Nebudeme si nič nahovárať, tento výkon nebol dostatočný a každý musí začať od seba. V odvete však máme stále o čo hrať," doplnil pre české médiá.
Surovčíka prekonal jediný hráč - Troy Parrott. Írsky útočník dvakrát skóroval z tesnej blízkosti a tri minúty pred koncom rozhodol o výhre AZ.
"Vzhľadom na priebeh druhého polčasu je prehra veľmi dobrá. Nebyť Sura, mohlo sa to skončiť o tri či štyri góly," povedal stopér Jaroslav Zelený.
Vždy o krok pred Priskem
Pre Alkmaar je osemfinálový súboj proti Sparte špecifický aj tým, že český klub vedie niekdajší lodivod Feyenoordu Rotterdam Brian Priske.
Jeho herný štýl je domácim známy a vo štvrtok to dokonale využili. Šéfredaktor portálu Voetbal International Pieter Zwart vo svojej analýze napísal, že hráči AZ boli vždy o krok pred Brianom Priskem.
"Postupom prvého polčasu sme prevzali iniciatívu. Nepočítal som, koľko sme mali šancí, ale viem, že ich bolo veľa. Každý týždeň sa zlepšujeme, no potešilo by ma, keby bolo gólov viac," vravel tréner Leeroy Echteld.
"Videli sme spŕšku šancí, no brankár Sparty Praha toho naozaj veľa zachránil. Druhý gól Parrotta, keď loptu trafil kolenom, bolo niečo zázračné.
Spôsob, akým si hráči Alkmaaru vytvárali šance, im pred odvetou dodáva sebavedomie. Sparťania však doma určite vydajú zo seba maximum," hovoril pre Ziggo Sport bývalý tréner AZ Alex Pastoor.
Odveta je na programe o sedem dní, pričom víťaza dvojzápasu zrejme čaká konfrontácia so Šachtarom Doneck. Sparta boj o štvrťfinále rozhodne nevzdáva.
"Vieme, že európske noci na Letnej vedia byť kúzelné. Očakávam úplne iný zápas a lepší výkon tímu. Musíme využiť tento hrateľný výsledok a ísť do toho naplno. Nemáme čo stratiť," dodal Priske.