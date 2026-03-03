Šesták končí vo svojej funkcii v Prešove. Futbal ma naučil pokore a disciplíne, zdôraznil

Na snímke športový riaditeľ 1. FC Tatran Prešov Stanislav Šesták.
Na snímke športový riaditeľ 1. FC Tatran Prešov Stanislav Šesták. (Autor: TASR)
Sportnet|3. mar 2026 o 14:16
K jeho rozhodnutiu prišlo len deň po tom, že pozíciu hlavného kouča opustil 51-ročný Vladimír Cifranič.

Bývalý slovenský futbalista Stanislav Šesták sa rozhodol skončiť v pozícii športového riaditeľa FC Tatran Prešov.

K jeho rozhodnutiu prišlo len deň po tom, že pozíciu hlavného kouča opúsil 51-ročný Vladimír Cifranič, ktorého zverenci po zimnej pauze získali zo štyroch duelov iba jeden bod. Predposledný tím Niké ligy prebral 55-ročný kormidelník Jozef Kostelník

"S veľkým rešpektom ku klubu, fanúšikom a všetkým, ktorým na ňom úprimne záleží, považujem za potrebné vyjadriť sa k svojmu rozhodnutiu.

Futbal ma naučil pokore, disciplíne a tomu, že klub je vždy viac než jednotlivec. O to viac mi záleží na jeho mene, hodnotách a budúcnosti.

Zároveň ma však život naučil aj to, že sú hranice, cez ktoré sa nejde – najmä ak sa dotknú ľudí, ktorí pre mňa znamenajú najviac. Moja rodina je pre mňa všetkým a rešpekt voči nej je absolútny.

Preto hovorím otvorene: charakter pre mňa nie je marketingová veta, ale princíp. Rešpekt a základné hranice slušnosti nie sú vecou kompromisu. Ak boli raz prekročené, nedokážem sa tváriť, že sa nič nestalo.

A preto končím v pozícii športového riaditeľa. Nie z emócie, ale z presvedčenia. S človekom, ktorý v minulosti tieto hranice prekročil, spolupracovať nedokážem. V klube však zostávam.

Záleží mi na ňom a som pripravený pomôcť pri ďalších výzvach a projektoch, ktoré budú mať zmysel. Nie všetko sa dá odpustiť. A nie všetko sa dá predstierať. Hodnoty a charakter sú pre mňa viac než akákoľvek funkcia!,“ uviedol Šesták na svojom profile na Facebooku.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

