Šesták končí vo svojej funkcii v Prešove. Futbal ma naučil pokore a disciplíne, zdôraznil

Bývalý slovenský futbalista Stanislav Šesták sa rozhodol skončiť v pozícii športového riaditeľa FC Tatran Prešov.
K jeho rozhodnutiu prišlo len deň po tom, že pozíciu hlavného kouča opúsil 51-ročný Vladimír Cifranič, ktorého zverenci po zimnej pauze získali zo štyroch duelov iba jeden bod. Predposledný tím Niké ligy prebral 55-ročný kormidelník Jozef Kostelník
"S veľkým rešpektom ku klubu, fanúšikom a všetkým, ktorým na ňom úprimne záleží, považujem za potrebné vyjadriť sa k svojmu rozhodnutiu.
Futbal ma naučil pokore, disciplíne a tomu, že klub je vždy viac než jednotlivec. O to viac mi záleží na jeho mene, hodnotách a budúcnosti.
Zároveň ma však život naučil aj to, že sú hranice, cez ktoré sa nejde – najmä ak sa dotknú ľudí, ktorí pre mňa znamenajú najviac. Moja rodina je pre mňa všetkým a rešpekt voči nej je absolútny.
Preto hovorím otvorene: charakter pre mňa nie je marketingová veta, ale princíp. Rešpekt a základné hranice slušnosti nie sú vecou kompromisu. Ak boli raz prekročené, nedokážem sa tváriť, že sa nič nestalo.
A preto končím v pozícii športového riaditeľa. Nie z emócie, ale z presvedčenia. S človekom, ktorý v minulosti tieto hranice prekročil, spolupracovať nedokážem. V klube však zostávam.
Záleží mi na ňom a som pripravený pomôcť pri ďalších výzvach a projektoch, ktoré budú mať zmysel. Nie všetko sa dá odpustiť. A nie všetko sa dá predstierať. Hodnoty a charakter sú pre mňa viac než akákoľvek funkcia!,“ uviedol Šesták na svojom profile na Facebooku.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: