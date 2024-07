Slovenský olympijský dom oficiálne otvorili, Siekel hovorí o zdravej drzosti mladých

Šport je o snahe nastoliť zmierenie a na Slovensku takýto symbol chýba. Ak chceme posúvať krajinu dopredu, musíme sa spojiť ako naši športovci, to môže byť aj odkaz domov," povedal prezident po otvorení Maison Slovaque.

"Slovenský dom by mal odkazovať na domov. Naši športovci pochádzajú z rôznych miest Slovenska a reprezentujú nás v rôznych disciplínach. Spája ich to, že majú na hrudi slovenský dvojkríž a ich úloha je spolu v jednote bojovať za Slovenskú republiku.

Do Paríža odcestoval už vo štvrtok a pred otvorením slovenského domu absolvoval Medzinárodný samit o športe a udržateľnom rozvoji.

"Som veľmi rád, že to môžem byť opäť ja, kto otvorí slovenský dom. Stretávame tu krajanov, môžeme tu počuť našu reč a jesť našu kuchyňu," povedal Grigar.

Či to už bude kanoistka Zuzka Paňková, ktorá má ako 19-ročná tie najvyššie ambície, alebo Jessica Triebeľová, naša prvá boxerka. Nie je dôležité kto, je dôležité, aby sa to podarilo."

On sám bude v akcii až v utorok a v prípade postupu do semifinále aj o dva dni neskôr. "Na jednej strane mi to veľmi vyhovuje, pretože si môžeme trať naštudovať na sto percent a analyzovať kanoistov a kajakárky.

Na druhej strane, sme 4-5 dní preč od vody a to môže zamiešať plány. Budeme sa snažiť pripraviť čo najviac na hladkej vode, aby sme z toho nevypadli," zdôraznil Grigar pre TASR.