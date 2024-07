Dobrý den, cyklistické soutěže na olympijských hrách v Paříži otevřou časovky. V rámci sobotního programu čeká jízda proti chronometru ve francouzské metropoli ženy.



32,4 km dlouhá trať, na které pojedou rovněž muži, má start v historické Invalidovně a cíl na nedalekém mostě Pont Alexandre III. Během první části závodu cyklistky projedou čtvrtí Saint-Germain-des-Prés, přes most Pont de Sully či náměstí Place de la Bastille a zavítají také do prostředí Velodromu Jacquese Anquetila. Úvodní mezičas nalezneme na kótě 13,4 km. Ve střední části trasy se závodnice objeví na místech jako Polygone de Vincennes, Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance a krátce také v departementu Val-de-Marne. Poté se už budou vracet zpátky do centra, přičemž minou druhý mezičas ve vzdálenosti 22,3 km od startu, pak zamíří na náměstí Place de la Nation a od již zmíněné symbolické lokace bývalé pevnosti Bastila absolvují prakticky stejnou trať jako v úvodu časovky, avšak logicky v opačném směru, až dojedou na cílový most. Jedná se o trať s rovinatým profilem a mnoha zatáčkami.