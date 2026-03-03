ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)

Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Železiarne Podbrezová - Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu.
Sportnet|3. mar 2026 o 15:00
Sledujte ste spolu s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová a FC Spartak Trnava dnes hrajú zápas štvrťfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava (Slovnaft Cup, štvrťfinále, utorok, výsledky)

Slovenský pohár - Slovnaft cup Štvrťfinále 2025/2026
03.03.2026 o 18:00
Podbrezová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi Podbrezovou a Trnavou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Slovensko

    ONLINE: FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (štvrťfinále)
    dnes 15:00
