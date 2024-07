Irák Fotbalisté Iráku se na olympijský fotbalový turnaj do Paříže kvalifikovali zásluhou dobrých výsledků na Asijském poháru hráčů do třiadvaceti let. Na turnaji, který se odehrál na přelomu dubna a května letošního roku, byli fotbalisté ze západní Asie přiděleni do skupiny Thajskem, Tádžikistánem a Saúdskou Arábií. Iráčtí hráči sice nezvládli první zápas s Thajskem, ale poté si připsali dvě výhry a postoupili do další fáze turnaje. Ve čtvrtfinále narazil Irák na Vietnam, který zdolal výsledkem 1:0, avšak stopku mu vystavilo v semifinále Japonsko. Na irácké fotbalisty tak zbyl jen boj o třetí místo, který ale proti Indonésii zvládli velmi dobře a po výhře 2:1 mohli oslavovat postup na olympijské hry. V úvodním utkání olympijské skupiny B narazil Irák na výběr Ukrajiny. V prvním poločase jsme na jakoukoli branku čekali marně, dočkali jsme se až v 53. minutě, když otevřel skóre svou ranou ukrajinský záložník Rubčynskij. Svěřenci trenéra Shenaishila dokázali vyrovnat průběh zápasu o čtyři minuty později, když se prosadil z penaltového puntíku Ajmán Husajn – 1:1. Iráčanům se poté dokonce povedlo v 75. minutě otočit stav střetnutí, když se po hezké samostatné akci trefil Alí Džásim – 1:2. V závěru utkání poté ještě mohl zvýšit náskok asijského týmu střídající Saad, ale trefil jen tyčku a protože Ukrajinci už také gól nevsítili, radoval se Irák z výhry 2:1.

Irák Fotbalisté Iráku se na olympijský fotbalový turnaj do Paříže kvalifikovali zásluhou dobrých výsledků na Asijském poháru hráčů do třiadvaceti let. Na turnaji, který se odehrál na přelomu dubna a května letošního roku, byli fotbalisté ze západní Asie přiděleni do skupiny Thajskem, Tádžikistánem a Saúdskou Arábií. Iráčtí hráči sice nezvládli první zápas s Thajskem, ale poté si připsali dvě výhry a postoupili do další fáze turnaje. Ve čtvrtfinále narazil Irák na Vietnam, který zdolal výsledkem 1:0, avšak stopku mu vystavilo v semifinále Japonsko. Na irácké fotbalisty tak zbyl jen boj o třetí místo, který ale proti Indonésii zvládli velmi dobře a po výhře 2:1 mohli oslavovat postup na olympijské hry. V úvodním utkání olympijské skupiny B narazil Irák na výběr Ukrajiny. V prvním poločase jsme na jakoukoli branku čekali marně, dočkali jsme se až v 53. minutě, když otevřel skóre svou ranou ukrajinský záložník Rubčynskij. Svěřenci trenéra Shenaishila dokázali vyrovnat průběh zápasu o čtyři minuty později, když se prosadil z penaltového puntíku Ajmán Husajn – 1:1. Iráčanům se poté dokonce povedlo v 75. minutě otočit stav střetnutí, když se po hezké samostatné akci trefil Alí Džásim – 1:2. V závěru utkání poté ještě mohl zvýšit náskok asijského týmu střídající Saad, ale trefil jen tyčku a protože Ukrajinci už také gól nevsítili, radoval se Irák z výhry 2:1.