Vzájemný zápas Doposud jediný vzájemný duel olympijských výběrů Francie a Guiney je z letních olympijských her v roce 1968 v Mexiku. Z výhry 3:1 v základní skupině se radovala Francie , která celou skupinu opanovala a postoupila do play-off.

Vzájemný zápas Doposud jediný vzájemný duel olympijských výběrů Francie a Guiney je z letních olympijských her v roce 1968 v Mexiku. Z výhry 3:1 v základní skupině se radovala Francie , která celou skupinu opanovala a postoupila do play-off.