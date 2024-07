Dotyk iba pre istotu, aby v semifinále nešla z prvého miesta, vtipkoval po jazde Mintálovej expert

„Snažíme sa jazdiť efektívne a prejsť čo najviac kombinácií. Je rozdiel, keď cestujeme menej a ušetríme čas a energiu. Máme tu dostatok natrénovaných hodín. To je základ. Chcem podať čo najlepší výkon a v cieli uvidíme, ako to dopadne,“ povedala pre STVR deň pred pretekmi.

Šetrila sily

V druhej jazde svoj čas nezlepšila a pripísala si trestné sekundy za dva dotyky v bráne dva a štrnásť. Po dvoch rozjazdách obsadila deviate miesto. Kvalifikáciu vyhrala Jessica Foxová.

„Hodnotím to veľmi dobre. Bol to veľký tlak. Ešte som nezažila toľko divákov na jednom mieste. Práve to ma však tlačilo do cieľa a veľmi som si to užila. Prvú jazdu som chcela podať čo najlepšiu.