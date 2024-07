Panika? Nebol na ňu dôvod. Beňuš hodil chybu za hlavu a očakáva tvrdý boj o medaily

Aj on predpokladal, že aspoň dvaja jazdci za Beňušom sa v druhej jazde zlepšia, no to sa nestalo. Beňuš si tak mohol užiť druhú polovicu kvalifikácie bez stresu a spraviť si chuť pred semifinálovými bojmi.

"Na prvý pohľad nebola jazda tak zlá, aký bol výsledok. Spravil jednu, ale závažnú chybu. Zvyšok jazdy bol normálny a určite by mu to stačilo na 4.-5. miesto. Teraz bude mať nôž na krku," hovoril Slafkovský po prvej jazde.

V tej druhej si už Beňuš inkriminovaný úsek postrážil. Predviedol profesorsky výkon. Taký, aký sa od 17-násobného šampióna z MS a ME očakáva.

"Vidno, že ide s kľudom, rozvahou a ide si to vyskúšať. Zbytočne sa bude tlačiť dopredu, záver vypustil a ušetril sily," povedal bývalý kanoista Tomáš Kučera.

Pôvodne ho v cieli klasifikovali na ôsmom mieste, no dodatočne mu boli pripočítané dve trestné sekundy, ktoré upravil čas 94,91 s. V oboch bol najrýchlejší domáci Francúz Nicolas Gestin (88,78 s).

Beňuš: Rád útočím zozadu

Beňuš sa v pondelkovom semifinále, ktoré sa začína o 15.30 h, predstaví ako šiesty v poradí a po ňom pôjde najlepšia desiatka jazdcov z kvalifikácie.

"Mal som čo naprávať z prvej jazdy, v ktorej som urobil jednu veľkú chybu. Napokon by však aj to stačilo na postup. Druhú jazdu som sa snažil nespraviť chybu, pekne mi to kĺzalo a do cieľa som už ani nepádloval.

Ja rád útočím zozadu a preteky sa začínajú až v pondelok," povedal strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro pre STVR.