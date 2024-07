ONLINE: Grécko - Kanada dnes, basketbal na OH 2024 LIVE (skupina A)

Kanada Kanadská reprezentace se na letošní olympijské hry dostala po dlouhých čtyřiadvaceti letech. Naposledy na nich totiž startovala v roce 2000, kdy v Austrálii basketbalisté Kanady obsadili celkové sedmé místo. Letos tak budou mít šanci bojovat o cenné kovy. Navíc deset hráčů z dvanácti tvoří hráči ze zámořské NBA. Takže to je v podstatě pasuje do jednoho z favoritů olympijského turnaje. Kanaďané před startem největší sportovní události roku sehráli tři přípravné duely. V nich dvakrát vyhráli a jednou pak odešli z palubovky jako poražený tým. Nejdříve padli v zámořském derby s Američany 72:86. Poté už ale byli úspěšní. 85:73 porazili Francii a 103:93 pak Portoriko. Nominace Kanady na OH Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder, USA) Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves, USA) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder, USA) Melvin Ejim (Unicaja Baloncesto, Španělsko) Jamal Murray (Denver Nuggets, USA) Dwight Powell (Dallas Mavericks, USA) Trey Lyles (Sacramento Kings, USA) RJ Barrett (Toronto Raptors, USA) Kelly Olynyk (Toronto Raptors, USA) Andrew Nembhard (Indiana Pacers, USA) Dylan Brooks (Houston Rockets, USA) Khem Birch (Basquet Girona, Španělsko)

