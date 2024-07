Tužinského môžu mrzieť nevydarené výstrely. Do finále na OH sa nepozrie

Tužinský začal kvalifikáciu strelou do desiatky, no v prvom kole (10 výstrelov) ju trafil už len trikrát.

V kvalifikácii obsadil nepostupové, 25. miesto. Do finále si vybojovalo účasť najlepších osem strelcov.

V druhom kole sa mu darilo o niečo viac, aj keď prvé dva výstrely trafil do deviatky. Následne zaznamenal maximálny nástrel päťkrát za sebou a po druhej sérii mu patrilo 18. miesto, keď trafil výborných 97 bodov.

V treťom kole môže Tužinského mrzieť druhá rana, keď trafil len osem bodov. Následne svoje výkony zlepšil a trafil päťkrát desiatku, no aj napriek tomu sa prepadol do tretej desiatky.

Tužinský začal štvrté kolo o niečo lepšie, no v celkovom meraní to bol jeho najhorší výkon. Posledné dva výstrely leteli do osmičky a celkovo nastrieľal 92 bodov.

Piate kolo začal rovnako, ako skončil to predošle - osmičkou. Potom však svoj výkon zlepšil a strelil šesťkrát desiatku, vďaka čomu sa vyšvihol v priebežnom poradí.