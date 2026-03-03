Gól Strelca bol brilantný, hovorí tréner. Polemiku vyvolal dres, v ktorom Slovák hral

Zo vstupu do druhého polčasu nemal tréner Middlesbrough FC Kim Hellberg radosť. Jeho zverenci inkasovali gól na pôde Birminghamu, vďaka čomu domáci futbalisti zacítili šancu na bodový zisk.
Hellberg sa rozhodol, že bude reagovať striedaním. Taktické pokyny už dostával Morgan Whittaker, pričom na ihrisku mal nahradiť Davida Strelca.
Zdalo sa, že slovenský útočník si na prvý tohtoročný zásah bude musieť počkať, ale na St. Andrew's Stadium gólovo zažiaril posledným dotykom s loptou.
Po rohovom kope sa síce do zakončenia nepredral, ale o pár sekúnd neskôr si nabehol na center Lukea Aylinga a po hodine hry umiestnenou hlavičkou prinavrátil hosťom dvojgólový náskok (3:1).
Pre odchovanca bratislavského Slovana to bol štvrtý gól v sezóne, v ktorej sa "Boro" usiluje o návrat do Premier League po deviatich rokoch.
VIDEO: Gól Davida Strelca v čase od 7:40 min
Gól v správnom čase
Pre Middlesbrough bol pondelňajší triumf veľmi dôležitý. V predošlých 41 zápasoch dokázal v Birminghame bodovať naplno len Hull City a zároveň mužstvo so slovenským útočníkom nemalo najlepšiu formu.
Ťahalo sériu troch stretnutí bez výhry, v ktorých získalo len dva body a zozadu sa naň začali doťahovať tímy ako Millwall FC či Ipswich Town.
Aj preto mal gól Davida Strelca pred jeho striedaním veľkú cenu. Middlesbrough sa po ňom upokojilo, náskok si udržalo a v tabuľke si drží druhé miesto.
"Inkasovali sme príliš skoro a domáci sa začali dostávať viac do hry, čo bolo náročné. Davidov gól však prišiel v správnom čase a zabil momentum, ktoré mal súper," zhodnotil autor dvoch gólov Matt Targett.
"David je skvelý hlavičkár a bolo veľmi pekné, ako sa tešil pred našimi fanúšikmi, ktorí sú skvelí počas celej sezóny," doplnil 30-ročný Angličan.
Tréner Hellberg sa o Strelcovi koncom februára vyjadril, že na tréningoch tvrdo pracuje, prekonáva svoje bežecké čísla a je pozitívne naladený.
Po zápase v Birminghame chválil svojich zverencov za agresívne a účinné napádanie, ktoré sa začína od slovenského útočníka. Vychválil aj jeho zásah.
"Je to pre neho veľmi dôležitý gól. Center aj jeho zakončenie boli brilantné. Všetky góly, ktoré sme strelili, mali vysokú úroveň," uviedol.
Vysoká známka aj iný sponzor
Miestny portál TeessideLive tradične individuálne hodnotil výkony hráčov Middlesbrough, pričom najvyššiu známku 8 udelil pätici hráčov.
Kvalitné hodnotenie dostal aj slovenský útočník - sedmičku. Autor sa tiež zamyslel nad tým, či tento moment nakopne Strelca k ešte lepším výkonom.
"Bude to pre Slováka zlomový moment jeho pôsobenia v Boro? Tento gól má obrovskú cenu a padol práve vo chvíli, keď sa chystal striedať.
Dovtedy bojoval, predviedol aj niekoľko dobrých dotykov s loptou, no nebol taký výrazný ako jeho spoluhráč v útoku. Gól hlavou bol však skvelý," píše sa v hodnotení útočníka s číslom 13 na drese.
Okrem gólu zaujal Strelec aj svojím dresom, ktorý sa líšil od tých, ktoré mali na sebe ostatní hráči Middlesbrough. Kým spoluhráči mali v prednej časti logo Unibet, Strelec mal nápis Utilita.
Táto energetická firma je sponzorom anglického klubu. Aj oficiálny názov domovského stánku je Utilita Riverside Stadium a s týmto sponzorom na drese pravidelne nastupuje mužstvo do 21 rokov.
Prečo s ním však nastúpil Strelec za A-tím, vyvoláva polemiku. Portál TalkSport píše, že išlo o chybu tzv. kitmana, ktorý sa stará o dresy futbalistov.
Ďalšou verziou je, že išlo o iniciatívu na zvýraznenie partnerských projektov v oblasti charity. V prípade, že je táto verzia pravdivá a voľba dresu padla práve na Strelca, marketingový tím si môže gratulovať.