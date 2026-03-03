Osemnásťročný zjav robí veci, ktoré nedokáže nikto. Hancko siaha na veľké finále

V osemnástich rokoch a 230 dňoch dosiahol Lamine Yamal niečo, čo sa v tomto storočí nikomu mladšiemu nepodarilo – strelil hetrik v La Lige a posunul vekovú hranicu výnimočnosti o kus nižšie.
Rekord z roku 2008 držal Giovani Dos Santos a 59 rokov sa nestalo, aby hráč vo veku 18 rokov alebo mladší dosiahol takýto výkon.
Mladší boli už iba dvaja – José Iraragorri a Pablo Pombo, obaja ešte v 30. rokoch minulého storočia.
Yamal tak prekonal aj interný klubový rekord Barcelony pre najmladšieho autora ligového hetriku. A zaujímavosť? Nedržal ho Lionel Messi.
Čísla, ktoré nesedia na osemnásť
Argentínsky génius dal svoj prvý ligový hetrik v roku 2007 proti Realu Madrid ako 19-ročný (19 rokov a 259 dní) – takmer o 13 mesiacov starší než dnešná „desiatka“ Barcelony.
Messiho klubový míľnik padol už o rok neskôr, keď Dos Santos skóroval trikrát proti Murcii (19 rokov a 6 dní) pri víťazstve 5:3 na štadióne La Condomina. O osemnásť rokov neskôr nastavil Yamal novú latku – ešte pred devätnástkou.
Yamalov hetrik zvýšil jeho kariérnu bilanciu na 101 gólových príspevkov – 49 gólov a 52 asistencií. Túto métu dosiahol takmer o tri roky skôr než Messi.
Cristiano Ronaldo svoj prvý profesionálny hetrik strelil 12. januára 2008 v drese Manchester United proti Newcastle United (6:0). Mal 22 rokov.
Keď čísla nestačia
Yamal sa zároveň stal prvým hráčom tohto storočia, ktorý strelil 25 ligových gólov v jednej z top piatich európskych líg ešte pred dovŕšením 19 rokov.
A ešte jedna poznámka pre pamätníkov: Messi dal počas kariéry v Barcelone 48 hetrikov, z toho 36 v La Lige. To je Everest. Yamal je zatiaľ na úpätí. Ale kráča rýchlo.
V tomto ročníku vo všetkých súťažiach strelil už 18 gólov (34 zápasov).
V La Lige je s 13 zásahmi tretí v tabuľke strelcov. V asistenciách je prvý – má ich deväť.
V tejto sezóne je Yamal aj najlepší driblér La Ligy - s obrovským náskokom. Nazbieral už 113 úspešných driblingov. Za ním zaostávajú esá Realu Madrid – Kylian Mbappé (62) a Vinícius Júnior (56).
Zápas nevysiela žiadna televízia
Žiaľ, zápasy Copa del Rey si na Slovensku nepozriete na žiadnej televíznej stanici ani v streamovacej službe. Momentálne žiadna z tradičných slovenských či českých športových staníc nevlastní vysielacie práva. Je tu však možnosť sledovať ich cez Tipsport TV, kde stačí jednoduchá registrácia
Chýbala mi túžba usmievať sa
Zdá sa, že sa Yamal definitívne zotavil zo zranenia slabín, ktoré ho brzdilo v úvode sezóny.
„Bol to mix všetkého. Necítil som sa dobre sám so sebou, navyše tu bolo aj to zranenie, nehral som s radosťou a myslím, že to bolo vidieť. Asi týždeň sa už cítim oveľa lepšie. Chýbala mi tá túžba usmievať sa počas hry, ktorú som dlho necítil, a teraz som šťastný. Myslím si, že som sa postupne zlepšoval, " citovala agentúra AFP jeho slová pre Movistar.
"Ľudia chcú, aby som ako 16-ročný strelil 100 gólov a ja by som to tiež chcel, ale je to veľmi náročné. Takže sa zlepšujem krok za krokom, ale som veľmi šťastný, keď môžem pomôcť tímu gólmi,“ dodal Yamal.
Väčší než Messi? Minimálne v obchode
V roku 2025 sa stal najpredávanejším hráčom sveta podľa portálu Score 90. Predal 1,32 milióna dresov. Messi, dnes hráč Inter Miami CF, skončil druhý s 1,28 milióna. Tretí bol Robert Lewandowski (1,11 milióna).
Pre Barcelonu, ktorá ešte nedávno riešila vážne finančné problémy, je to zásadný príjem.
Yamal však porovnávanie odmieta:
„Messi je najlepší hráč histórie. Keď vás s ním niekto porovnáva, znamená to, že niečo robíte správne. Ale snažím sa byť sám sebou.“
Na druhej strane Hancko
Barcelona vedie La Ligu, no v Copa del Rey je na pokraji vypadnutia. Odveta proti Atléticu (3. marca) rozhodne.
Proti Yamalovi stojí slovenský stopér Dávid Hancko, ktorý v prvom zápase podal výborný výkon.
VIDEO: Zostrih prvého zápasu Atlético Madrid - FC Barcelona
„Veľký zápas, výrazne pomáhal Ruggerimu pri bránení hviezdneho Laminea Yamala. Pre trénera Atlética je Hancko poistkou na život. Každým dňom je väčším lídrom obrany Atlética. Výkon najvyššej úrovne,“ chválil Slováka Carlos Fernández z denníka Marca.
Yamal sa proti Atléticu Madrid v prvom semifinále Copa del Rey nepresadil. Z jedenástich pokusov o dribling mu vyšlo päť, iba jeden center našiel adresáta. Barcelona prehrala 0:4.
Taktika na Yamala
Tréner Diego Simeone pred odvetným súbojom o Yamalovi povedal:
„Je to individuálne veľmi dobrý hráč, rozhodujúci najmä v poslednej fáze hry. Budeme musieť využiť aj príležitosť, ktorú nám dáva v ofenzívnej fáze, aby sme útočili cez jeho stranu. Treba ho teda dostať do priestoru, kde sa cíti najmenej komfortne – a tým je bránenie," dodal Simeone.
V poslednom ligovom zápase vynechal zo zostavy Hancka. Šetril ho, lebo práve slovenský obranca je najviac vyťažením hráčom Atlética v tomto ročníku.
Hancko je blízko k prvej veľkej trofeji v drese Atlética. Ak jeho tím v Barcelone nezlyhá, postúpi do finále. Súpera určí duel Real Sociedad – Athletic Bilbao (prvý zápas 1:0).
Flick verí na nemožné
Tréner Barcelony Hansi Flick sa nevzdáva:
„Myslím si, že každý vie, že prehrávame o štyri góly a chceme dokázať nemožné. Nevzdáme sa. Je to dôležitý zápas. Treba veriť.“
A dodal:
„Máme príklad z Dortmundu, kde sme vyhrali 4:0. Bude to ťažké, súper je fantastický... ale dokážeme to.“