Preteky poznačilo množstvo pádov. Jenčušová v premiére nesklamala

„Trénerka povedala, že si to mám užiť. Takéto preteky môžu prísť raz za život a je to veľká skúsenosť. Viac ako olympiáda už nie je. Je to vrchol toho, čo môže športovec zažiť,“ vravela Jenčušová pred odchodom na OH.

V Paríži ju čaká aj štart v pretekoch s hromadným štartom.