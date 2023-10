Piatoligista prehral, ľudia hráčom tlieskali. Chlapci sa nemajú za čo hanbiť, tvrdí tréner

Hostia sa dostali do vedenia v 19. minúte, keď sa presadil Jakub Tancík. Tesne pred prestávkou udreli Myjavčania opäť a zásluhou kapitána Dávida Copka bol stav 0:2.

Posledné slovo v zápase mali Myjavčania, ktorí zásluhou dvojgólového Tancíka štyri minúty pred koncom dali na konečných 0:4. I keď Piešťany prehrali, diváci na tribúnach domácich hráčov vytlieskali.

„Z našej strany to bol dobrý zápas. Nechceli sme kaziť, kúskovať hru, čo sa nám darilo. Výsledok je pre nás trochu krutý, ale berieme kvalitu Myjavy, mužstva, ktoré hrá o špicu v druhej lige.

Rozdiel na ihrisku bolo vidieť a hostia vyhrali zaslúžene. Ďakujem zverencom za bojovný a kvalitný výkon. Nemajú sa za čo hanbiť,“ pre Sportnet zhodnotil tréner Piešťan Martin Krajčovič.

Ten vyzdvihol myšlienku Slovnaft Cupu. Že sa v súťažnom zápase stretávajú kluby z rôznych líg a úrovní.

„Pre hráčov je to veľká motivácia. Slovenský pohár má význam hlavne pre menšie kluby. I keď my sa ako malý klub neberieme, je to dobrá propagácia futbalu,“ dodal.