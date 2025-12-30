Slováci dlho vzdorovali, no vyšli bodovo naprázdno. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska majú za sebou už aj tretí zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
V prvom otváracom dueli najprv nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3, no v druhom zápase už bodovali naplno a zdolali reprezentáciu Nemecka 4:1.
V treťom zápase však opäť nezískali ani bod, keď domácemu favoritovi z USA dlho odolávali, no nakoniec prehrali 5:6.
V tabuľke skupiny A tak majú na konte stále 3 body a patrí im tretie miesto pred Švajčiarskom a Nemeckom.
Práve so Švajčiarmi odohrajú svoj posledný zápas v skupine 31. decembra od 19.00 SEČ.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA
Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.