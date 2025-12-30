Slováci dlho vzdorovali, no vyšli bodovo naprázdno. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Brankár Michal Prádel inkasuje gól v zápase Slovensko - USA.
Brankár Michal Prádel inkasuje gól v zápase Slovensko - USA. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. dec 2025 o 02:52
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska majú za sebou už aj tretí zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

V prvom otváracom dueli najprv nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3, no v druhom zápase už bodovali naplno a zdolali reprezentáciu Nemecka 4:1.

V treťom zápase však opäť nezískali ani bod, keď domácemu favoritovi z USA dlho odolávali, no nakoniec prehrali 5:6.

V tabuľke skupiny A tak majú na konte stále 3 body a patrí im tretie miesto pred Švajčiarskom a Nemeckom.

Práve so Švajčiarmi odohrajú svoj posledný zápas v skupine 31. decembra od 19.00 SEČ.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA

Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na MS v hokeji U20 2026
    dnes 03:10
