    Haiti
    Haiti
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    0 - 1
    0:1
    Škótsko
    Škótsko

    Škóti vybabrali s vysokými cenami. Na zápas s Haiti si prenajali školské autobusy

    Fanúšikovia Škótska
    Fanúšikovia Škótska (Autor: TASR/AP)
    TASR|14. jún 2026 o 18:02
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    Zorganizovali konvoj typických žltých školských autobusov.

    Škótski futbaloví fanúšikovia sa na MS 2026 postarali nielen o tradične výbornú atmosféru, ale aj o netradičné riešenie dopravy na úvodný zápas svojej reprezentácie proti Haiti (1:0).

    Pre vysoké ceny verejnej dopravy a parkovania si prenajali niekoľko amerických školských autobusov, ktorými sa stovky priaznivcov dopravili na štadión pri Bostone.

    Štadión amerického futbalového tímu New England Patriots sa nachádza vo Foxborough, približne 50 kilometrov od centra Bostonu.

    Spiatočný lístok na mimoriadny vlak počas MS stojí 80 dolárov, bežná autobusová doprava dokonca až 95 dolárov.

    Škótski fanúšikovia preto podľa reportáže nemeckej televízie ARD zorganizovali konvoj typických žltých školských autobusov, ktoré ich priviezli na parkovisko neďaleko štadióna.

    VIDEO: Škótski fanúšikovia si prenajali školské autobusy

    Vďaka dohode s miestnou autopožičovňou sa podarilo znížiť cenu dopravy a parkovania spolu na 40 dolárov na osobu.

    Akcia napokon priniesla aj charitatívny rozmer. Organizátori pôvodne stanovili cenu výletu na 52 dolárov za fanúšika, no priaznivci odmietli vrátenie rozdielu po znížení nákladov.

    Vyzbierané peniaze preto venovali detskej nemocnici v meste Providence a združeniu hráčov na gajdy pôsobiacemu v Spojených štátoch.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

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    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    2
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    HaitiHaitiHTI
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 19:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Holandsko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
    dnes 19:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Škóti vybabrali s vysokými cenami. Na zápas s Haiti si prenajali školské autobusy