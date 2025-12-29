ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20 LIVE)

Slovensko - USA, ONLINE prenos z MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Slovensko - USA, ONLINE prenos z MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20). (Autor: Sportnet)
Sportnet|29. dec 2025 o 20:00
ShareTweet0

Slovenskí hokejisti do 20 rokov hrajú dnes svoj tretí zápas na MS U20. Sledujte s nami ONLINE prenos Slovensko vs. USA.

Slovensko a USA dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.

Zverenci trénera Petra Frühaufa odštartovali šampionát prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, no v ďalšom zápase už bodovali naplno, keď zdolali rovesníkov Nemecka 4:1.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (skupina A, utorok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
30.12.2025 o 00:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nastúpia v treťom zápase na šampionáte proti USA. Stretnutie sa začína o polnoci z pondelka na utorok.

Slovensko v prvom zápase tesne podľahlo Švédsku 2:3, v druhom vystúpení zdolalo Nemecko 4:1. Patrí mu priebežná 3. priečka v tabuľke s tromi bodmi.

USA figurujú na 2. priečke so šiestimi bodmi. V prvom zápase zdolali Nemecko 6:3, následne si poradili aj so Švajčiarmi a vyhrali 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Slovensko - USA, ONLINE prenos z MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    Slovensko - USA, ONLINE prenos z MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).online
    ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20 LIVE)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20 LIVE)