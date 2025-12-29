ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20 LIVE)

Slovensko a USA dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Zverenci trénera Petra Frühaufa odštartovali šampionát prehrou s favorizovaným Švédskom 2:3, no v ďalšom zápase už bodovali naplno, keď zdolali rovesníkov Nemecka 4:1.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Slovensko - USA na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (skupina A, utorok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
30.12.2025 o 00:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nastúpia v treťom zápase na šampionáte proti USA. Stretnutie sa začína o polnoci z pondelka na utorok.
Slovensko v prvom zápase tesne podľahlo Švédsku 2:3, v druhom vystúpení zdolalo Nemecko 4:1. Patrí mu priebežná 3. priečka v tabuľke s tromi bodmi.
USA figurujú na 2. priečke so šiestimi bodmi. V prvom zápase zdolali Nemecko 6:3, následne si poradili aj so Švajčiarmi a vyhrali 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 00:00.