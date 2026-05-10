Česi utrpeli v generálke na MS v hokeji historickú prehru. Zmohli sa na jediný gól

Dean Kukan a Adam Klapka v potýčke počas zápasu Česko - Švajčiarsko. (Autor: TASR/ TT News Agency via AP)
ČTK|10. máj 2026 o 15:05
Česko odohrá prvý zápas na MS v hokeji 2026 proti Dánsku.

Českí hokejisti podľahli na záver Švédskych hier v Ängelholme Švajčiarsku 1:6 a utrpeli s týmto súperom najvyššiu porážku v ére samostatnosti. 

Na turnaji skončia najlepšie na treťom mieste. V prípade bodového zisku Švédska s Fínskom obsadia zverenci trénera Radima Rulíka posledné miesto. 

Na MS sa tak nenavnadili najlepšie - z posledných piatich zápasov prehrali štyri. Do šampionátu vstúpia v piatok vo Fribourgu proti Dánsku.

Švajčiari v úvode získali dvojgólový náskok vďaka zásahom Simona Knaka a Piusa Sutera. V 33. minúte zvýšil už na 3:0 Attilio Biasca. 

O tri minúty neskôr skorigoval skóre v presilovke Ján Mandát, ale náskok tímu Jana Cadieuxa ešte navýšili v tretej tretine v početných výhodách Sven Andrighetto, Denis Malgin a výsledok uzavrel Christoph Bertschy.

Švédske hokejové hry - výsledky:

Česko - Švajčiarsko 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

Góly: 36. Mandát (Cibulka, M. Kaut) - 5. Knak (Jäger, Riat), 6. P. Suter (Andrighetto, Malgin), 33. Biasca (Ch. Bertschy, Rochette), 54. J. Andrighetto (Malgin, Kukan), 55. Malgin (P. Suter, Egli), 58. Ch. Bertschy (Rochette)

Švédsko - Fínsko

/hrá sa od 16.00 h/

Tabuľka Švédskych hokejových hier 2026

