Česi utrpeli v generálke na MS v hokeji historickú prehru. Zmohli sa na jediný gól

Českí hokejisti podľahli na záver Švédskych hier v Ängelholme Švajčiarsku 1:6 a utrpeli s týmto súperom najvyššiu porážku v ére samostatnosti.
Na turnaji skončia najlepšie na treťom mieste. V prípade bodového zisku Švédska s Fínskom obsadia zverenci trénera Radima Rulíka posledné miesto.
Na MS sa tak nenavnadili najlepšie - z posledných piatich zápasov prehrali štyri. Do šampionátu vstúpia v piatok vo Fribourgu proti Dánsku.
Švajčiari v úvode získali dvojgólový náskok vďaka zásahom Simona Knaka a Piusa Sutera. V 33. minúte zvýšil už na 3:0 Attilio Biasca.
O tri minúty neskôr skorigoval skóre v presilovke Ján Mandát, ale náskok tímu Jana Cadieuxa ešte navýšili v tretej tretine v početných výhodách Sven Andrighetto, Denis Malgin a výsledok uzavrel Christoph Bertschy.
Švédske hokejové hry - výsledky:
Česko - Švajčiarsko 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Góly: 36. Mandát (Cibulka, M. Kaut) - 5. Knak (Jäger, Riat), 6. P. Suter (Andrighetto, Malgin), 33. Biasca (Ch. Bertschy, Rochette), 54. J. Andrighetto (Malgin, Kukan), 55. Malgin (P. Suter, Egli), 58. Ch. Bertschy (Rochette)
Švédsko - Fínsko
/hrá sa od 16.00 h/