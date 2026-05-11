Dukla Trenčín hlási veľký reštart. Prichádza silný investor, klub povedie Radivojevič

Hokejový klub HK Dukla Trenčín vstupuje do novej etapy svojho fungovania.
V uplynulých týždňoch došlo k úpravám v akcionárskej štruktúre klubu, ktorých cieľom je zjednotenie vízie, stabilizácia procesov a nastavenie jasného smerovania do budúcnosti.
Výsledkom zmien je užší okruh akcionárov a vstup silného investičného partnera, ktorý sa venuje podpore športových projektov a rozvoju športového prostredia.
Trenčania museli v uplynulej sezóne bojovať o zotrvanie v Tipsport lige v baráži, v budúcnosti majú vyššie ciele.
Dukla potrebuje stabilitu a jasnú víziu
„Chceme, aby Dukla fungovala stabilne a s jasnou víziou. Som veľmi rád, že sa nám podarilo nastaviť jednotné smerovanie a vytvoriť prostredie, v ktorom všetci ťaháme za jeden povraz.
Zároveň by som sa chcel úprimne poďakovať pánovi J. Mitochovi, M. Radosovi, V. Ružičkovi a T. Troligovi za všetko, čo pre klub počas svojho pôsobenia urobili. Každý z nich zanechal v Dukle svoju stopu a patrí im za to rešpekt a poďakovanie,“ uviedol akcionár klubu Róbert Švehla pre klubový web.
Zmeny privítal aj ďalší akcionár HK Dukla František Hossa: „Dukla Trenčín je klub s obrovskou históriou, tradíciou a silným menom. Som presvedčený, že nové nastavenie prinesie klubu pokoj, stabilitu a priestor na ďalší rast.
Dôležité je, že dnes máme spoločný cieľ a jednotný pohľad na to, kam chceme klub posúvať. Verím, že fanúšikovia budú cítiť, že všetky kroky robíme v prospech Dukly a jej úspešnej budúcnosti.“
Predstavenstvo v zložení Richard Pavlikovský a Tomáš Lipták doplní skúsený manažér Jozef Janeček, ktorý má dlhoročnú prax vo vrcholovom manažmente a na pozícii generálneho riaditeľa viacerých významných spoločností.
„Našou ambíciou je budovať moderný a stabilný klub, ktorý bude konkurencieschopný po športovej aj organizačnej stránke. Chceme vytvoriť silné zázemie pre A-tím, rozvíjať prácu s mládežou a postupne nastavovať procesy tak, aby Dukla patrila medzi najlepšie organizácie na Slovensku. Po organizačnej aj obchodnej stránke klub fungoval, no potrebujeme zlepšiť najmä športovú stránku, aby výsledky zodpovedali ambíciám Dukly.
Naším cieľom je zároveň klub celkovo stabilizovať a vytvoriť pevné základy do ďalších rokov. Dôležité bude aj budovanie dôvery smerom k fanúšikom, partnerom a celej hokejovej komunite,“ povedal Janeček.
Radivojevič sa stane športovým riaditeľom
Ďalšou organizačnou zmenou v klube je vytvorenie novej pozície športového riaditeľa, ktorú bude zastávať Branko Radivojevič.
Vo svojej funkcii bude zodpovedný za riadenie a rozvoj športovej časti klubu. Vznik tejto pozície je súčasťou širšej vízie klubu, ktorej cieľom je prebudovať a posilniť športový úsek, vytvoriť kvalitné zázemie a nastaviť stabilné podmienky pre dlhodobý rast celej organizácie.
Klub zároveň plánuje rozšíriť športový tím o ďalších odborníkov, ktorí budú spolupracovať na budovaní konkurencieschopného a moderne fungujúceho klubu.
„Športová časť je pre fungovanie klubu absolútne kľúčová. Chceme, aby bola postavená profesionálne, systematicky a s jasne rozdelenými kompetenciami. Branko bude mať okolo seba tím ľudí, ktorí sa budú venovať jednotlivým oblastiam športového fungovania klubu. Veríme, že práve toto nastavenie nám pomôže vytvoriť stabilné a úspešné prostredie pre A-tím aj mládež,“ deklarovalo vedenie klubu v stanovisku.
K svojmu návratu do štruktúr klubu sa vyjadril aj Branko Radivojevič: „Klub má nové nastavenie, majitelia aj vedenie sú jednotní a všetci chcú pracovať pre spoločný cieľ. Práve to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol prijať túto výzvu. Dukla je pre mňa srdcová záležitosť a chcem svojimi skúsenosťami pomôcť tomu, aby klub napredoval správnym smerom.“
Klub zároveň avizuje, že personálne obsadenie športového úseku a ďalších členov tímu predstaví v najbližšom období.
V nadväznosti na organizačné zmeny nebude v klube po vypršaní kontraktu pokračovať športový manažér Mário Bližňák, ktorý v Dukle pôsobil počas uplynulých dvoch sezón.
„Máriovi chceme úprimne poďakovať za všetku prácu, ktorú pre Duklu odviedol. Vážime si jeho prístup aj nasadenie. Do ďalšej kariéry aj osobného života mu prajeme veľa úspechov a všetko dobré,“ doplnilo vedenie klubu.