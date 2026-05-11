Škrtel sa váľal po zemi, priľahol trénera. Trnava šalela: Neuveriteľné, reval komentátor

Emócie typické pre Spartak Trnava zaplavili v nedeľu večer arénu Antona Malatinského, kde prišlo viac ako šesťtisíc ľudí.
Športový riaditeľ Martin Škrtel sa od radosti váľal po zemi, pod sebou priľahol španielskeho trénera Antona Muñoza. Útočník Michal Ďuriš si po góle vyzliekol dres a tribúny explodovali.
Bežala siedma minúta nadstaveného času, keď padol zásah, ktorý môže mať pre Spartak existenčný význam. Trnava si ním definitívne zabezpečila účasť v európskych pohároch.
„Michal Ďuriš. Neuveriteľný moment a celé vyvrcholenie tejto situácie. Takéto niečo by nenapísal ani William Shakespeare!“ kričal komentátor televízie Voyo počas priameho prenosu.
A nečudo. Scenár, aký pripravil záver večera v Trnave, mal všetko – emócie, drámu, kontroverziu aj hrdinu, ktorý sa lúčil.
Rozlúčka Ďuriša
„Ďakujeme, ďakujeme!“ nieslo sa štadiónom na adresu Michala Ďuriša. Tridsaťsedemročný útočník už pred duelom so Žilinou avizoval, že pôjde o jeho domácu rozlúčku v drese Spartaka.
Bývalý slovenský reprezentant rozhodol šláger predposledného 9. kola nadstavbovej skupiny o titul. V úplnom závere.
Do hry pritom naskočil až v 57. minúte ako striedajúci hráč. Jeho jediný gól stretnutia znamenal víťazstvo 1:0 nad Žilinou a zároveň definitívu miestenky v najlepšej trojke Niké ligy i účasti v predkole Konferenčnej ligy 2026/27.
Trnavčania sa zároveň posunuli na druhé miesto tabuľky o bod pred Dunajskú Stredu, na ktorej pôde odohrajú záverečné kolo sezóny.
Spartaku bude na potvrdenie vicemajstrovskej priečky stačiť aj remíza. V takom prípade by zároveň bolo jasné, že víťaz Slovnaft Cupu (Žilina) skončí štvrtý a nebude sa hrať play-off o dodatočnú miestenku do Konferenčnej ligy.
Fanúšikovia chceli práve jeho
„Celé to ešte vstrebávam. Cítim sa fantasticky. Zažil som tu skvelé tri roky a ešte mi nedochádza, že toto bol posledný zápas v Trnave.
Mám odtiaľto veľa nových kamarátov, zážitkov a skúseností. Ťažko sa mi vstrebáva, že už sem budem chodiť len ako divák alebo protihráč,“ vravel po zápase Michal Ďuriš.
Skúsený útočník výrazne oživil hru Spartaka po svojom príchode na ihrisko. Aj preto sa fanúšikovia v úplnom závere dožadovali, aby si pri pokutovom kope zobral loptu práve on.
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)
Gól: 90.+7 Ďuriš. Rozhodovali: Ruc – Pozor, Štofik, ŽK: Koštrna, Chorcheli, Škrbo, Ďuriš – Adang, Roginič
Diváci: 6257
Spartak: Vantruba – Koštrna (67. Tomič), Sabo, Stojsavljevič, Jureškin – Laušič (77. Procházka), Kratochvíl – Azango (57. Ďuriš), Chorcheli (67. Metsoko), Gong – Kudlička (67. Škrbo)
Žilina: Badžgoň (46. Sváček) – Hranica, Svoboda (90. Kaša), Narimanidze, Bari – Bzdyl – Faško, Adang – Florea (62. F. Kóša), Juliš (62. Prokop), Szánthó (75. Roginič)
V poslednej minúte nadstaveného času sa však k penalte postavil Erik Sabo, no jeho pokus vyrazil český brankár Dominik Sváček, ktorý po prestávke nahradil zraneného Jakuba Badžgoňa.
Proti bývalému spoluhráčovi
Osud chcel, aby bol pri kľúčových momentoch práve Sváček – bývalý spoluhráč Michala Ďuriša z Viktorie Plzeň, s ktorou slovenský útočník zažil aj Ligu majstrov.
„Ešte cez polčasovú prestávku, keď sa rozcvičoval a išiel do bránky, som mu vravel, že dúfam, že vie, o čo hráme a ako to musí dnes dopadnúť. Takže verím, že aj tieto slová mu pomohli trošku viac roztiahnuť nohy, aby to prešlo,“ vravel Ďuriš.
Pôvodne prišiel do Trnavy v septembri 2023 iba na polročné hosťovanie, no napokon zotrval takmer tri roky. Po emotívnom večere priznal, že jeho budúcnosť zatiaľ nie je definitívne vyriešená.
V hre je jeho návrat do Dukly Banská Bystrica, teda klubu, v ktorom vyrastal a kde by rád ukončil kariéru.
VIDEO: Tréner Trnavy hodnotí zápas
„Som nesmierne šťastný a vážim si to, že som tu mohol byť a že môžem v takomto veku hrať na takejto úrovni futbal. Cítim sa skvele a uvidíme, čo bude v blízkej budúcnosti.
Mám nejaké ponuky, ale zmysel mi dáva iba tá jediná z Banskej Bystrice. Keď sa nedohodneme, tak to bol dnes možno posledný zápas. Ale ja verím, že sa dohodneme a ešte minimálne rok potiahnem práve v Bystrici,“ dodal Ďuriš.
Staňo zúril na rozhodcov
Kým Trnava oslavovala, v žilinskom tábore panovala frustrácia. Krátko po zápase dával tréner Pavol Staňo emotívne najavo svoju nespokojnosť a vehementne gestikuloval smerom k rozhodcom.
„Vážne mám povedať, čo si myslím? Poviem to zhruba takto – hrali sme dobrý futbal, mali sme nejaké brejkové situácie, nastúpili sme tu s mladým mužstvom.
Nemôže nakoniec rozhodnúť o takomto zápase takto odpískaná penalta,“ začal hodnotenie pre Voyo tréner Žiliny.
VIDEO: Tréner Žiliny hodnotí zápas
Najväčšiu výhradu mal k situácii z nadstaveného času, po ktorej Spartak kopal pokutový kop.
Mal sa ísť pozrieť
„Nemôže byť interpretácia faulu raz tak a raz tak. V 95. minúte si to rozhodca musí ísť aspoň skontrolovať, pozrieť sám a vyhodnotiť situáciu.
Čo som ja videl na videu – samozrejme, bol to len jeden záber – Marko Roginič bol pred hráčom a interpretácia rozhodcu bola, že Stojsavljevič bol pred Markom a Marko ho kopol.
Môže byť, že bol faul, ale rozhodca si to mal ísť pozrieť. Som nahnevaný, dnes sme si nezaslúžili prehrať,“ pokračoval Staňo.
Žilinčania však napriek prehre nemusia smútiť dlho. Miestenku v predkole Európskej ligy už majú istú po triumfe 3:1 nad Košicami vo finále Slovnaft Cupu.
Trnava si Európu definitívne poistila až dramatickým domácim víťazstvom nad MŠK.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: