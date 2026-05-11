Montreal má Slafkovského aj nového Haláka. Nie som žiadny hrdina, tvrdí Čech

V roku 2010 sa hokejisti Montrealu dostali do play-off z posledného ôsmeho miesta. V prvom kole ale vyradili víťaza základnej časti Washington Capitals 4:3 na zápasy.
Rovnakým výsledkom zdolali Canadiens v druhom kole aj Pittsburgh, obhajcu Stanleyho pohára.
Hrdinom sérií sa stal brankár s menom Jaroslav Halák.
V štrnástich zápasoch čelil až 464 strelám, priemerne inkasoval iba 2,6 gólu na zápas a úspešnosť zákrokov mal takmer 93 percent.
Montreal priviedol do finále Východnej konferencie (s Philadelphiou prehrali 1:4 na zápasy).
Fanúšikovia Canadiens Halákovi zložili pieseň na motív skladby Bad Romance od Lady Gaga a po meste sa začali objavovať dopravné značky stop s nápisom Halak. Jednu z nich si Halák doniesol aj na Slovensko.
O 16 rokov neskôr sa na tribúnach arény Bell Centre opäť objavili legendárne stopky. Lenže nie je na nich nápis Halak, ale Dobeš.
Český brankár Jakub Dobeš sa v play-off stáva dôležitým mužom Montrealu. V nedeľu sa výraznou mierou podieľal na výhre Canadiens nad Buffalom 6:2.
Dobeš: Som iba vtipný brankár
Príbehy Dobeša a Haláka sú v mnohom podobné. Dobeš má 24 rokov a cestu do NHL mal mimoriadne náročnú, rovnako ako Halák.
V doterajšej časti play-off odchytal 10 zápasov, šesť z nich vyhral. Presne takéto čísla mal po desiatich stretnutiach v roku 2010 aj vtedy 25-ročný slovenský brankár.
Halák mal byť pre Montreal iba náhrada, kým na NHL nebude pripravený Carey Price, ktorému v klube dlho predpovedali úlohu jednotky.
Dobešov Price je Jacob Fowler. Výber Montrealu v treťom kole draftu 2023 odchytal v aktuálnej sezóne prvých 17 zápasov v NHL, v play-off ale priestor ešte nedostal.
Dobeš v prvom kole vyraďovacej časti vychytal postup cez Tampu Bay. Podľa mnohých expertov zatienil aj Andreja Vasilevského, jedného z troch adeptov na Vezinovu trofej v tejto sezóne.
Skvelú formu potvrdzuje aj proti Buffalu.
Hoci v prvom zápase série inkasoval zo 16 striel štyri góly, v dvoch nasledujúcich stretnutiach inkasoval iba trikrát, zatiaľ čo Montreal skóroval až jedenásťkrát.
Nabudili ho predovšetkým slová trénera Martina St. Louisa. „Marty mal neuveriteľný príhovor. Nezabudnem naň do konca kariéry," povedal Dobeš.
Odvtedy zastavil 54 striel Buffala a má takmer 95 percent úspešných zákrokov.
„Nie som žiadny hrdina, som to len ja," uviedol po nedeľnej domácej výhre.
„Som iba vtipný brankár, ktorý sa snaží zastaviť puky. Nevolám sám seba hrdinom. Pôjdem domov, najem sa, pozriem si Game of Thrones a pôjdem spať. To nie je žiadne hrdinstvo. Robím si len svoju prácu a snažím sa robiť všetko pre to, aby sme vyhrali."
Denník Montreal Gazette označil jeho výkon za „nepriehľadnuteľný".
„Dobeš si v Montreale rýchlo získava kultový status," napísal zámorský expert Herb Zurkowsky, ktorý sa v článku ďalej zamyslel.
„Nemal byť Jacob Fowler, ktorý ešte v play-off nehral, brankárom Canadiens budúcnosti?"
Dobeša v nedeľu nezastavil ani tvrdý zákrok útočníka Buffala Becka Malenstyna v polovici zápasu za stavu 3:1 pre Montreal.
„Snažil som sa rýchlo psotaviť, otriasť sa a sústrediť sa na ďalšie striedanie. Nechcel som sa nechať vyrušiť," opísal situáciu Dobeš.
V Bell Centre bolo niekoľkokrát počuť skandovanie: „Doby, Doby, Doby“. Keď za stavu 6:2 kričali fanúšikovia jeho meno, v bránke sa usmieval.
Dobeš nedokázal pre veľký hluk ani absolvovať pozápasový rozhovor na ľade.
„Iba sa im snažím dať vedieť, že ich počujem. Chcem im urobiť radosť a ukázať im, že som šťastný," vysvetlil Dobeš.
„Všetko je super, vyhrali sme," dodal.
Tieto slová symbolizujú aktuálnu náladu nielen v šatni Canadiens, ale aj v celom meste.
Zjednocujú Slovákov a Čechov
Keď v druhej tretine skóroval Slafkovský po šikovnom teči na 4:1, Dobeš mohutne oslavoval.
Okrem toho na striedačku Buffala poslal niekoľko slov, ktoré sa nedali spod masky prečítať, no určite by boli nepublikovateľné.
„Je super, že sa mi podarilo skórovať. Páčilo sa mi, ako sme hrali v presilových hrách. Vytvorili sme si ešte niekoľko dobrých príležitostí. Niekedy so šťastím tečujete takúto strelu, inokedy zase dobrá šanca neskončí gólom.
Bol to pre nás ďalší gól, ktorý nám zabezpečil lepšie vedenie v zápase, takže to beriem," povedal o góle Slafkovský.
S Dobešom je veľký priateľ. Často spolu oslavujú góly a víťazstvá.
„Opísať Juraja? Fúha… Väčšinou si zo mňa robí srandu a na sociálnych sieťach mi moc kredit nedáva. (úsmev). Je to však skvelý chalan a výborný hokejista. Som veľmi zvedavý, ako dobrý bude za nejaké štyri roky," povedal Dobeš v januári pre Sportnet.
Pre Slovensko je Slafkovský najväčšou hviezdou súčasnosti, čo pre Dobeša a Česko (zatiaľ) neplatí.
Napriek tomu si Dobeš pomaly získava priazeň českých fanúšikov. Aj tých, ktorí bývajú ďaleko od slovenských hraníc.
„Slafkovský a Dobeš zjednocujú Slovákov a Čechov," znel cez víkend nadpis článku v kanadskom denníku Le Journal de Montreal.
Bola to reportáž z baru La Chicane v Montreale, kde českí a slovenskí fanúšikovia spolu sledujú zápasy Canadiens.
„Títo dvaja hráči naozaj dobre reprezentujú naše krajiny a je skvelé vidieť, ako dosahujú úspechy s Canadiens,“ hovoril fanúšik z Českej republiky.
Dobeš a Slafkovský podľa neho nepodnecujú rivalitu medzi krajinami, ale spájajú ich.
Caufield konečne skóroval
Montreal dominoval nad Buffalom v druhom zápase po sebe a výhodu vedenia dostal na svoju stranu.
Buffalo prehralo svoj prvý zápas na ihrisku súpera v tomto play-off a prvýkrát aj prehráva v sérii.
Hoci Dobeš v nedeľu zneškodnil 26 striel a Slafkovský skóroval, Montreal potiahli aj iní hráči.
Alex Newhook strelil druhýkrát za sebou dva góly, presadili sa aj Kirby Dach, Zachary Bolduc a tiež Cole Caufield, pre ktorého šlo iba o druhý gól v play-off.
Caufield zaznamenal presný zásah po tom, čo v úvodnej minúte zápasu po jeho chybe otvoril skóre Tage Thompson a na začiatku druhej tretiny nedokázal upratať puk do odkrytej bránky Buffala.
„Som veľmi hrdý na chlapcov za to, že ma podržali, kým som sa trápil," povedal Caufield, ktorý v základnej časti strelil 51 gólov.
„Päťdesiat gólov nedáte len tak náhodou. Som šťastný, že mu to tam padlo. Dodá to sebavedomie nielen jemu, ale celej našej formácii," povedal o Američanovom góle Slafkovský.
Spolu s Caufieldom stále neskórovali pri hre piatich proti piatim.
„Stále hľadajú góly pri vyrovnanom počte hráčov na ľade, ale toto bol pre nich krok správnym smerom," zhodnotil po zápase expert The Athletic Arpon Basu.
Slafkovský a Caufield dostanú ďalšiu šancu na skórovanie už v noci na stredu od 1:00 slovenského času.
