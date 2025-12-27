Nie každý nám veril, hovoril strelec gólu. Slováci sa musia naučiť jednu vec

Víťazstvá Slovákov nad Švédskom na majstrovstvách sveta do 20 rokov sú raritou. Podľa dostupných údajov boli doteraz iba štyri:
- 1997 - 4:1 v základnej skupine;
- 1999 - 5:4 v zápase o bronz;
- 2004 - 1:0 v základnej skupine;
- 2015 - 4:2 v zápase o bronz.
Ďalšie výhry nad tradičným ašpirantom na cenné kovy neprichádzajú. Aj posledné vzájomné stretnutia vždy skončili v prospech severského favorita.
Pred mesiacom dvadsiatka podľahla Švédom v príprave 3:9, v apríli tohto roka dokonca 0:16, čo bola vôbec najhoršia prehra Slovákov v tejto vekovej kategórii.
- ONLINE: Slovensko - Švédsko, MS v hokeji do 20 rokov 2026 (skupina A)
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Na najvyššom fóre - juniorskom šampionáte - sa tímy stretli aj vlani, Švédi zvíťazili 5:2.
Víťazstvo sa nezrodilo ani po dobrom výkone v úvodnom zápase MS v hokeji do 20 rokov 2026. Slovensko podľahlo Švédsku 2:3.
„Je mi to ľúto. Chalani tam zanechali všetky svoje schopnosti a vôľu pobiť sa s kvalitným súperom. Mrzí nás, že nedostali odmenu," hodnotil stretnutie hlavný tréner Peter Frühauf.
Vyrovnaný hokej, hovoril líder
O favoritovi zápasu nebolo pochýb. Švédom verili experti aj stávkové kancelárie.
Slováci poslali na turnaj úplne najmladší tím spomedzi všetkých účastníkov, priemerný vek mužstva je iba 18,16 roku. V prvom zápase navyše chýbal Luka Radivojevič, líder tímu a pilier obrany.
So Slovákmi mal súper urobiť rýchly proces, no narazil už v úvodnej tretine.
Mladí Slováci húževnato vzdorovali a viackrát dokázali ohroziť bránku súpera. Švédi mali za 10 minút iba jednu strelu na bránku.
Prvá dvadsaťminútovka bola vyrovnaná, na strelecké pokusy vyhrali Slováci 10:9.
Skóre duelu otvoril v 30. minúte Anton Frondell v presilovke. Na druhý gól čakali Švédi iba štyri minúty. Aj ten strelili v početnej výhode zásluhou Victora Eklunda, ktorý dostal puk do bránky korčuľou.
Slováci odpovedali rovnako - v presilovke znížil päť sekúnd pred druhou sirénou presnou strelou Tomáš Pobežal.
VIDEO: Gól Tomáša Pobežala
„Vyrovnaný hokej. Góly padajú len v presilovkách, preto musíme byť disciplinovaní. Tobia Pitka urobil veľmi dobrú prácu pred bránkou. Musíme viac strieľať a určite nám to ešte padne. Dali sme tyčky, ale musíme hrať ďalej. Ideme vyhrať zápas," hovoril strelec gólu po druhej tretine.
Keď Švédi na začiatku tretej tretiny skórovali vo vlastnom oslabení, zdalo sa byť rozhodnuté. Lenže podľa trénerskej lavičky bol brankár Alan Lenďák pri presnom zásahu Vigga Björcka faulovaný.
Výzva Slovákov bola úspešná, rozhodcovia po dlhom preskúmavaní videa gól zrušili.
„Až z opakovaných záberov sme videli, že tam bol súboj. Skvelá práca mojich asistentov," radoval sa tréner Frühauf.
Úplne opačný názor na situáciu priniesol zámorský expert televízie TSN Craig Button. „Na sto percent s tým nesúhlasím. Na sto percent. Keď sa tlačíte do bránky a prechádzate takto, nie je to nedovolené. Je to bežná hokejová situácia," oponoval.
Slovákov moment povzbudil a v 51. minúte vyrovnal na 2:2 Tobias Tomík. Ale to bolo zo strany slovenských reprezentantov všetko.
O výhre 3:2 rozhodol necelé štyri minúty Ivar Stenberg.
"Vidíme, že takýto hráči dokážu v tejto kategórii urobiť veľký rozdiel. Takéto veci dokáže robiť Connor McDavid v NHL," hovoril o víťaznom góle v pozápasovom štúdiu JOJ Šport Ján Lašák.
Obeta trénera
Podľa slov trénera Frühaufa sa Slováci „predstavili šampionátu a ostatným tímom ako veľmi ťažko zdolateľný tím".
„Mali sme vieru. Vôbec sme necítili, že Švédi sú lepší súper. Svoje príležitosti sme nevyužili, súper áno. Hlad musíme pretaviť do gólu," dodal.
Bola to jeho premiéra na lavičke slovenskej dvadsiatky v pozícii hlavného trénera. Hoci na turnaj doniesol jeden z najmladších tímov v histórii, stavil na to najlepšie, čo mal k dispozícii.
Jeho cieľom bolo vytvoriť súdržný a funkčný kolektív. Tím, ktorý sa nebude báť žiadneho súpera. Prvý zápas ukázal, že sa mu to darí.
„Vytvorili sme tu rodinu a dnes to bolo vidieť," dodal Frühauf.
A ako najlepšie ukázať hráčom obetavosť? Vlastným príkladom. Tréner počas tretej tretiny inkasoval odrazený puk do tváre, no okamžitú pomoc zdravotníkov odmietol.
VIDEO: Petra Frühaufa trafil puk
„V pohode," vravel na striedačke s krvavým šrámom.
„Takto má vyzerať tréner, ktorý chce od hráčov bojovnosť," vyzdvihol moment expert televízie JOJ Šport Michal Hudec.
Lašák: Jednu vec sa musíme naučiť
Ak by sa hral hokej iba v hre piatich proti piatim, zápas by sa skončil remízou 1:1. Ako už mnohokrát, aj teraz rozhodovali špeciálne formácie.
„Švédom sme boli veľmi vyrovnaným súperom. Rozhodol iba malý detail a kvalita. Švédi hrali, aby vyhrali a my sme hrali tak, aby sme neprehrali. Toto sa ešte musíme naučiť," hodnotil expert Ján Lašák, bronzový medailista z juniorského šampionátu v roku 1999.
Ako bývalý brankár vyzdvihol prácu Alana Lenďáka. Slovenský gólman vychytal 29 striel Švédov, stal sa mužom zápasu.
„Lenďák bol dôvodom, prečo Švédi v prvom zápase neviedli viacgólovým rozdielom. Predviedol niekoľko vynikajúcich zákrokov, vrátane dvoch, keď bol jeho tím v oslabení," napísal o ňom zámorský expert na juniorský hokej Steven Ellis.
Lenďákovi veľmi pomáhali aj spoluhráči, ktorí zblokovali niekoľko dôležitých striel.
„Dokázali sme si, že vieme hrať s akýmkoľvek súperom. Švédi sú jedným z najlepších tímov. Podali sme skvelý tímový výkon. Chalani mi vzadu pomáhali, blokovali strely a ja som rád za to, čo predviedli," povedal slovenský brankár pre Hockey Slovakia.
Rovnako ako tréner, aj hráči po zápase zdôrazňovali tímovosť.
„Hrali sme výborne. V druhej tretine Švédi dvakrát skórovali z presilovky, tam zápas rozhodli. Je jedno, proti komu hráme, či to je Švédsko alebo Kanada. S každým sa dá hrať vyrovnaný zápas," uviedol pre JOJ Šport obranca Adam Goljer.
„Musíme to hodiť za hlavu. Nie každý nám veril, ale keď hráme to, čo chceme a počúvame trénerov, dokážeme odohrať dobrý zápas proti každému. Robili sme veľa dobrý vecí, gól v závere nás mrzí, ale nič s tým nenarobíme," dodal útočník Tobias Tomík.
Zápas proti Švédsku musia Slováci hodiť rýchlo za hlavu. Už o približne 20 hodín (27.12. o 20:00, JOJ Šport) nastúpia na kľúčový duel proti Nemecku, ktorý môže veľa napovedať v boji do štvrťfinále.
„Zajtra by mali byť Slováci tým tímom, ktorý bude točiť Nemcov. Na sklamanie proti Švédsku musia zabudnúť, musia mať krátku pamäť. Zajtra je veľký deň," dodal Lašák.
„Proti Nemecku musíme šliapať. Vieme, o čo hráme," povedal tréner Frühauf.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Švédsko