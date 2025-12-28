Nemcom strelil hetrik, zdolať chce aj USA. Hviezda Slovákov si z draftu nerobí ťažkú hlavu

Keď si v závere roka 2025 otvoríte najnovšie draftové rebríčky renomovaných zámorských agentúr a expertov pre rok 2026, jedno slovenské meno v nich svieti s nevídanou pravidelnosťou.
Tomáš Chrenko ml. sa pevne usadil v elitnej tridsiatke, čo mu podľa aktuálnych prognóz prisudzuje status hráča pre prvé kolo.
Medzi svetovú špičku nadchádzajúceho ročníka ho radia prakticky všetci rešpektovaní odborníci na juniorský hokej.
Jeho herný prejav definuje vysoké hokejové IQ a šikovnosť v práci s hokejkou, čo sú atribúty, ktoré skauti NHL v súčasnosti cenia najviac.
Svoju extratriedu a chladnokrvnosť naplno demonštroval aj na prebiehajúcom svetovom šampionáte juniorov v americkej Minnesote.
V kľúčovom zápase základnej skupiny proti Nemecku prakticky sám režíroval slovenské víťazstvo 4:1 čistým hetrikom.
Hoci Tomáš Chrenko nesie meno svojho otca, dlhoročnej opory Nitry a súčasného manažéra klubu, Tomáš mladší si píše vlastný a odlišný príbeh.
Bez spoluhráčov by hetrik nedal
Chrenkov gólový galavečer proti Nemecku bol ako z učebnice hokeja. Prvý gól strelil po rýchlej orientácii v predbránkovom priestore, keď z otočky prekonal Linusa Viellarda strelou nad betón.
Pri druhom zásahu zužitkoval prihrávku Adama Nemca, ktorý mu pripravil pozíciu pred poloodkrytou bránkou.
Hetrik zavŕšil so šťastím, keď jeho pas smerujúci na Nemca tečoval do vlastnej siete nemecký obranca.
„Ak by si Nemec nedal gól, strelil by ho Nemec,“ vtipne poznamenal Ján Lašák v štúdiu JOJ Šport.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko
Chrenko v týchto troch situáciách potvrdil svoju hernú všestrannosť. Ukázal nielen pohotovú orientáciu v predbránkovom priestore a streleckú šikovnosť, ale aj schopnosť predvídať hru a byť v správnom čase na správnom mieste.
Experti o ňom hovoria, že má vysoké hokejové IQ a dokáže generovať veľké množstvo streleckých pokusov a gólových príležitostí. Jednoducho povedané, na ľade dominuje.
„Chrenko na medzinárodnej scéne neprestáva udivovať. Keď mu súper dopraje priestor, dokáže naplno zažiariť.
Hoci na hre v obrannom pásme a celoplošnom hokeji ešte musí zapracovať, jeho ofenzívne vnímanie hry patrí k tomu najlepšiemu, čo súčasný slovenský výber ponúka," napísal o ňom po vydarenom stretnutí Steven Ellis, zámorský expert na juniorský hokej z portálu Daily Faceoff.
Chrenko nie je žiadny veľký rečník, necháva za seba hovoriť výkonmi na ľade. V pozápasovom rozhovore však iba potvrdil status inteligentného hráča.
„Hetrik poteší, ale bez spoluhráčov by som to nezvládol," uviedol. Potvrdil, že najväčšou prednosťou Slovákov na turnaji je zatiaľ tímový duch.
Proti Nemecku bol Chrenko vyhlásený za hráča zápasu na slovenskej strane.
Podľa rozšírených štatistík mal z mužstva najviac streleckých pokusov (12), najviac striel na bránku (9!), aj najvyššiu hodnotu očakávaných gólov (1,11).
„Víťazstvo sa rodilo ťažko, ale hrali sme dobre. Táto šatňa má všetko, čo treba. S naším forčekom má každý súper problém a dôležité takisto bolo, že sme išli do bránky a prvú tretinu sme ich prestrieľali," dodal 18-ročný Chrenko.
VIDEO: Rozhovory po zápase
Hetrik na medzinárodnej scéne nestrelil prvýkrát. Podarilo sa mu aj na aprílových MS v hokeji do 18 rokov proti Nórsku (9:1). V jednom kalendárnom roku sa to v minulosti podarilo aj Richardovi Pánikovi.
Slovákov už v noci na utorok (0:00 SEČ, JOJ Šport) čaká jeden z topfavoritov skupiny a celého turnaja - domáci hokejisti Spojených štátov.
"Aké sú naše šance? Každý zápas sa začína od 0:0, takže sto percent," povedal Chrenko.
Už teraz je lepší ako otec
Tomáš Chrenko ml. hokejovo vyrástol v Nitre, svojom rodisku. S menšími prestávkami tam hrá doteraz.
Jeho cesta k tomuto športu bola priamočiara. Otec Tomáš Chrenko st. je bývalý skvelý útočník a dnes generálny manažér HK Nitra.
Syna previedol cez mládežnícke kategórie až k seniorskému tímu v najvyššej súťaži. „Otec je megakritik,“ priznal Chrenko ml. v podcaste Góly z bufetu.
Spolu rozoberajú všetky zápasy, o hokeji sa veľa rozprávajú a spoločne analyzujú. Napriek tomu Chrenko starší vedie syna k tomu hlavnému, aby si hokej predovšetkým užíval.
Aj z toho potom vyplýva jeho veľké sebavedomie dovoliť si riskantnú kľučku v súboji jeden na jedného, exhibičné zakončenie či schopnosť rozhodnúť zápas ako proti Nemecku.
„Otec mi hovorí, že vždy si musíš veriť a zároveň musíš pracovať na 120 percent na každom tréningu a v každom zápase," hovoril junior v minulosti.
„Dedko mi hovorí, že som už teraz lepší než otec, a otec mi často povie, že som v niečom lepší než on. Verím, že si raz za svoju kariéru vyslúžim rešpekt, aký má môj otec.“
Draft je iba čiastkový úspech
Číslo 29 na drese nosí primárne po otcovi, no rovnaké číslo zdobí aj jeho najväčší idol – Nathana MacKinnona z Colorada.
Chrenko sa v jednom z najlepších útočníkov súčasného hokeja vidí a rád sa k nemu prirovnáva.
Hoci na úroveň kanadskej superhviezdy ešte musí dorásť, rád by si s ním raz zahral. Ak by si mal na drafte 2026 vybrať klub NHL, určite by jeho pozornosť smerovala práve do Denveru, ale aj Bostonu či na Floridu.
Z výberu do najlepšej ligy sveta si ale doma ťažkú hlavu nerobia. Ak by ho aj kluby NHL nevybrali, nič by sa nestalo.
„Nechcem byť kvôli tomu pod tlakom. Ak si ma nevyberú, svet sa nezrúti a budem na sebe ďalej pracovať,“ povedal.
VIDEO: 15. diel podcastu Hokejový BOSS
Rovnaký názor má aj jeho Chrenko senior. Poslať svojho syna do zámoria, len preto, aby si zlepšil draftové vyhliadky, neplánuje.
„Draft je možno nejaký čiastkový úspech, ale nerobíme z toho veľkú vedu. Chcem, aby synovi slúžilo zdravie, bavil ho hokej ako doteraz a mal spokojný život. A ten môže mať, aj keď bude hrať dobrý hokej v Nitre, vo Švédsku alebo vo Švajčiarsku.
Hrať v NHL je jeden z jeho snov, robí všetko pre to, aby si tam zahral, ale určite sa z draftu nejdeme zblázniť," uviedol pre Sportnet.
„Veľa hráčov bolo vysoko draftovaných, ale potom sa nezlepšovali. Dôležité je, aby na sebe ďalej pracoval. Cesty do NHL sú rôzne," dodal nedávno v podcaste Hokejový BOSS.