ONLINE: Slovensko - Švédsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

Slovensko a Švédsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
ONLINE: Slovensko - Švédsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
26.12.2025 o 19:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prehľad
Rozhodca: Lindner, Wuorenheimo – Albinati, Thuma.
Prenos
Úvodné zostavy:
Švédsko: Liv (Harenstam) – Sahlin Wallenius (A), Carell, Ohrqvist, Boumedienne, Hakansson, Freij, Gustafsson – Frondell, Eklund (A), Nilson – Stenberg, Bjorck, Genborg – Pettersson, Krantz, Berglund (C) – Eriksson, Juustovaara – Danielsson
Tréner: Magnus Havelid
Slovensko: Lenďák (Prádel) – Fabuš, Kovalčík, Kalman, Čapoš, Beluško (A), Goljer, Lisý – Mišiak, Pobežal (A), Svrček – Chovan, Pitka (C), Tomík – Nemec, Chrenko, Straka – Liščinský, Tomka, Dubravík – Murín
Tréner: Peter Frühauf
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. Dnes budeme sledovať zápas medzi reprezentáciou Slovenska a Švédska.
Slovenskí mladíci začínajú svoju púť MS prvým zápasom s veľmi náročným súperom zo Švédska. Slováci odohrali pred šampionátom dva prípravné zápasy. V prvom dokázali zdolať Lotyšsko 3:1. V druhom a vyrovnanom zápase podľahli rovesníkom z Česka 1:2 po predĺžení.
Program a výsledky – Slovensko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)
Skupina A
/Grand Casino Arena, Saint Paul/
Štvrtok, 26. december:
19.00 h Slovensko – Švédsko
Piatok, 27. december:
20.00 h Slovensko – Nemecko
Pondelok, 30. december:
00.00 h Slovensko – USA
Utorok, 31. december:
00.00 h Slovensko – Švajčiarsko
Nominácia Slovenska na MS do 20 rokov
Brankári: Leonardo Roberto Henriquez (Green Bay Gamblers/USA), Alan Lenďák (Fargo Force/USA), Michal Prádel (Tri City Storm/USA).
Obrancovia: Adam Beluško (Green Bay Gamblers/USA), Michal Čapoš (Wenatchee Wild/Kan.), Andrej Fabuš (HC Slovan Bratislava), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Adam Kalman (HK Nitra/HC Nové Zámky), Filip Kovalčík (Drummondville Voltiguers/Kan.), Matúš Lisý (Red Deer Rebels/Kan.), Luka Radivojevič (Boston College/USA).
Útočníci: Jakub Dubravík (Vlci Žilina-mládež), Alex Gašo (Mountfield HK/ČR), Ján Chovan (Sudbury Wolves/Kan.), Tomáš Chrenko (HK Nitra), Michal Liščinský (HC Košice), Alex Mišiak (Erie Otters/Kan.), Samuel Murín (Tri City Storm/USA), Adam Nemec (HK Nitra), Tobias Pitka (Northern Michigan University/USA), Tomáš Pobežal (Kingston Frontenacs/Kan.), Andreas Straka (Quebec Remparts/Kan.), Michal Svrček (Brynäs/Švéd.), Tobias Tomík (Vancouver Giants/Kan.), Lukáš Tomka (HC’05 Banská Bystrica).
