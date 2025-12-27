Po tesnej prehre zabojujú Slováci o prvé body. Kde sledovať súboj s Nemeckom? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká dnes ďalší zápas v rámci skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
Po tesnej prehre so Švédskom 2:3 nastúpia zverenci Petra Frühaufa na štadióne Grand Casino Arena Arena v americkom meste St. Paul proti výberu Nemecka.
Kde sledovať zápas v TV?
Stretnutie Slovensko - Nemecko, ktoré sa začína o 20.00 h nášho času, odvysiela stanica JOJ Šport. Štúdio je na programe od 19.40 h.
Zápas nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu.
MS v hokeji do 20 rokov 2026 sa hrajú od od 26. decembra do 5. januára. Slovenská reprezentácia odohrá zápasy v skupiny A, kde sa ešte stretne aj so Švajčiarskom a USA.