Proti Kanade môže rozhodnúť tímovosť, vraví kapitán. Slováci sa sústredia len na seba

Tobias Pitka, kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
TASR|1. jan 2026 o 22:24
Hokejisti absolvovali krátky, no intenzívny tréning.

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov využila voľný deň na tréning a prípravu pred štvrťfinálovým duelom majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov proti Kanade.

Tím sa presunul do druhej haly v dejisku šampionátu – 3M Arena Mariucci v Minneapolise, ktorá je domovským stánkom univerzitného mužstva University of Minnesota z NCAA.

Tréning bol zameraný najmä na doladenie detailov a správne nastavenie hláv. „Dali sme si rozkorčuľovanie a pripravovali sme sa na zajtrajšieho súpera. Na turnaji nie je ľahký súper. Proti Kanade môže rozhodnúť naša tímovosť.

Sme skvelá partia, každý vie, o čo hráme. Pôjdeme do toho na sto percent,“ povedal kapitán slovenskej dvadsiatky Tobias Pitka pre portál hockeyslovakia.sk.

Tréneri prihliadali na fyzicky stav hráčov po štyroch zápasoch v krátkom časovom slede. Tréning bol preto krátky, ale intenzívny.

„Chceli sme vypotiť únavu a potom sa už sústrediť len na Kanadu. Vieme, že majú veľa hviezd a hráčov so skúsenosťami z NHL, ale my sa pozeráme na seba. Chceme hrať našu hru a pokračovať v tom, čo nám fungovalo proti USA či Švédsku. Tím poráža individuality,“ zdôraznil Tomáš Pobežal.

Slovensko v doterajšom priebehu turnaja stavalo na tímovosti a poctivom nasledovaní systému. Proti Kanade v tom chce pokračovať.

„Kanada má veľa talentu, ale tvrdá robota zdoláva talent. Chceme sa pobiť o každý centimeter ľadu, vychádzať zo silnej defenzívy a obetavosti. Vpredu máme rýchlosť a myslím si, že Kanadu môžeme prekvapiť,“ uviedol po tréningu asistent trénera Ivan Švarný.

Slovenskí mladíci nastúpia v boji o semifinále proti Kanade v noci zo soboty na nedeľu o 2.30 SEČ.

Dvojice štvrťfinále MS v hokeji U20 2026

Piatok, 2. januára:

20.00 h Švédsko - Lotyšsko

22.30 h Česko - Švajčiarsko

Sobota, 3. januára:

00.00 h USA - Fínsko

02.30 h Kanada - Slovensko

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

MS v hokeji U20 2026

