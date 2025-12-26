Stal sa hrdinom Švédov a zmaril nádej na body Slovákov. Lašák ho prirovnal k McDavidovi

SAINT PAUL. Slovenskí hokejisti otvorili majstrovstvá sveta do 20 rokov vynikajúcim výkonom. Proti Švédsku hrali vyrovnaný zápas, ale na bodový zisk to nakoniec nestačilo.
O konečnej prehre 2:3 z pohľadu našich rozhodol štyri minúty pred koncom 18-ročný supertalent Ivar Stenberg.
Slováci držali v útočnom pásme puk, ale po strate vyrazili dopredu "tri korunky". Tam sa puk dostal k rýchlemu mladíkovi, ktorý ho spracoval a v zlomku sekundy zakončil blafákom medzi betóny Alana Lenďáka.
VIDEO: Víťazný gól Ivara Stenberga proti Slovensku
"Vidíme, že takýto hráči dokážu v tejto kategórii urobiť veľký rozdiel. Takéto veci dokáže robiť Connor McDavid v NHL," hovoril v pozápasovom štúdiu JOJ Šport Ján Lašák.
"Keď to robia hokejisti na tejto úrovni, je vidno, že sú odskočení od ostatných. Zobral to v rozhodujúcej chvíli na seba."
18-ročný krídelník má veľký talent. Skauti ho v rebríčkoch pred budúcoročným draftom radia na popredné priečky. Vo väčšine z nich obsadzuje druhé alebo tretie miesto.
Niektorí hokejoví experti si však myslia, že zaútočiť by mohol aj na prvú priečku. Na tej sa očakáva meno Kanaďana Gavina McKennu.
Stenbergovi môže k vyššej pozícii na drafte pomôcť aj juniorský šampionát. Klubovú sezónu má totiž rozbehnutú vynikajúco. V A-tíme Frölundy má vo švédskej najvyššej súťaži SHL 24 bodov v 25 zápasoch. Je jednoznačne najlepším juniorom súťaže a celkovo atakuje prvú desiatku v tabuľke produktivity.
Vďaka svojej šikovnosti rozhodol prvý zápas Švédov na tohtoročnom turnaji. Domáce médiá ho za to ospevujú.
"Vo svojej premiére na MSJ sa stal hrdinom," píše portál Sportbladet. Ďalšie weby píšu o tom, že práve Svenberg ich potiahol k potrebnému víťazstvu.
Jeho gól po rýchlej akcii chválil aj expert JOJ Šport Michal Hudec: "Ak pri týchto hráčoch vypustíte tempo alebo stotinu sekundy, príde gól."
To sa aj stalo. Svenberg v rýchlosti neváhal, našiel priestor medzi betónmi Lenďáka a zakončil.
"Dostal som dobrú prihrávku a chcel som mu to dať medzi nohy. Videl som tam priestor a tak som zakončil," hovoril po zápase Ivar Stenberg. S otváracím duelom šampionátu však nebol spokojný:
"Dovolili sme zbytočnú drámu. Sme lepší tím, mali by sme byť schopní ukončiť to rýchlejšie. Je však pekné vyhrať akýmkoľvek spôsobom."
Ivar Stenberg ukončil zápas s bilanciou 1+1, rovnako ako jeho spoluhráč Anton Frondell. Práve oni dvaja by mali byť hlavnými lídrami švédskej ofenzívy na turnaji.
Frondell bol taktiež veľmi viditeľný, mal až deväť striel na bránu. Sedem z nich si pripísal v druhej tretine, v ktorej strelil aj presilovkový gól.
Frondell bol v lete draftovou trojkou, získalo ho Chicago. Blackhawks sú momentálne posledný tím NHL a je tak pravdepodobné, že opäť budú na drafte vyberať vysoko. A vysoko bude draftovaný aj Ivar Stenberg.
Práve jeho kvalitné výkony môžu byť dobrou motiváciou aj pre Kanaďana Gavina McKennu, ktorý je dlhé roky očakávanou draftovou jednotkou 2026. Kanada hrá svoj prvý zápas na turnaji v noci na sobotu proti Česku.