VIDEO: Chvíle hrôzy. Američana zasiahol puk do tváre, odnášali ho na nosidlách

Americký hokejista Cole Hutson nedohral na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov duel A-skupiny so Švajčiarskom po zásahu pukom do hlavy.
Devätnásťročného obrancu odnášali na nosidlách, napokon ho po vyšetreniach prepustili z nemocnice.
Hutson dostal počas druhej tretiny pukom do zadnej časti hlavy po strele Švajčiara Giana Meiera. Podľa portálu tsn.ca zatiaľ nie je známe, či sa ešte zapojí do zápasového diania na svetovom šampionáte. V doterajších dvoch dueloch na turnaji zaznamenal dve asistencie.
VIDEO: Cole Hutson inkasoval puk do hlavy