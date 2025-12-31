Slovensko s nevýhodnou pozíciou pred štvrťfinále. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)
Sportnet|31. dec 2025 o 21:37
Pozrite si tabuľku skupiny A po zápase Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji U20 2026.

Hokejisti Slovenska majú za sebou už aj štvrtý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.

V prvom otváracom dueli najprv nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3, no v druhom zápase už bodovali naplno a zdolali reprezentáciu Nemecka 4:1.

V treťom zápase opäť nezískali ani bod, keď domácemu favoritovi z USA dlho odolávali, no nakoniec prehrali 5:6.

Bodovať sa Slovensku nepodarilo ani v poslednom skupinovom zápase, keď prehralo so Švajčiarskom 2:3.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Švajčiarsko (MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2026)
Ján Chovan počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Michal Liščinský počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Andreas Straka počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
V tabuľke skupiny A tak majú na konte stále 3 body a figuruje na konečnom štvrtom mieste iba pred Nemeckom, ktoré si zahrá baráž o udržanie. Vo štvrťfinále Slovensko vyzve víťaza B skupiny.

Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.

Tabuľka skupiny A

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

    Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
    Hokejisti počas zápasu Slovensko - Švajčiarsko na MS U20 2026 v USA.
