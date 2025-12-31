Slovensko s nevýhodnou pozíciou pred štvrťfinále. Tabuľka skupiny A na MS v hokeji U20 2026

Hokejisti Slovenska majú za sebou už aj štvrtý zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026.
V prvom otváracom dueli najprv nestačili na rovesníkov zo Švédska 2:3, no v druhom zápase už bodovali naplno a zdolali reprezentáciu Nemecka 4:1.
V treťom zápase opäť nezískali ani bod, keď domácemu favoritovi z USA dlho odolávali, no nakoniec prehrali 5:6.
Bodovať sa Slovensku nepodarilo ani v poslednom skupinovom zápase, keď prehralo so Švajčiarskom 2:3.
V tabuľke skupiny A tak majú na konte stále 3 body a figuruje na konečnom štvrtom mieste iba pred Nemeckom, ktoré si zahrá baráž o udržanie. Vo štvrťfinále Slovensko vyzve víťaza B skupiny.
Pozrite si tabuľku skupiny A na MS v hokeji U20 2026.