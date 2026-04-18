Katastrofálny začiatok, výborný koniec. Slováci na záver turnaja zdolali aj Česko

Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov
Slovensko - Česko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Góly: 51. Bičkoš (Bolla), 60. Domonkos (Švajda)
Rozhodovali: Snášel, Orolin – Haringa, Vystavil
Vylúčení: 3:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 186
Slovensko: Petrovič - Gazdag, Pecha, Jankulár, Čičmanec, Vasko, Púrok, Margoč, Bojňanský – Lipovský, Milanič, Potočka – Bednár, Križanovič, Mojžiš – Domonkos, Norocký, Švajda – Sisík, Bičkoš, Bolla
Česko: Novotný – Novotný, Skokan, Jonák, Dvořák, Makovec, Kořének, Křivánek – Zalubil, Sedláček, Jirota – Domkář, Železný, Hlaváček – Skořepa, Albrecht, Zahradník – Vostarek, Balvín, Holý
Slovenská hokejová reprezentácia do 16 rokov zvíťazila na Turnaji štyroch krajín v Považskej Bystrici nad Českom 2:0.
Na turnaji tak zaznamenali dve víťazstvá, okrem sobotného duelu zvíťazili mladí Slováci nad Fínskom 6:4.
So Švédskom prehrali 3:11.
Hlas po zápase
Martin Štrbák, hlavný tréner SR 16: „Do zápasu sme šli s tým, že sme sa nemohli posunúť v tabuľke na lepšie ako tretie miesto. Napriek tomu sme chceli vyhrať. Pokračovali sme v zlepšenej obrane z predchádzajúceho zápasu. Súper mal napriek našej snahe viac z hry, no podržal nás brankár. Za stavu 0:0 sme šli do tretej tretiny s tým, že budeme trpezliví, počkáme si na príležitosti. Strelili sme gól a v závere pridali druhý. Chlapci hrali obetavo, podali heroický oduševnený výkon. Chceli sme posledný zápas v sezóne vyhrať, a to sa podarilo. Nálada po takomto dueli bola dobrá. Bol to však veľmi ťažký turnaj, nevyšiel nám jeho úvod, Švédi boli nároční. Ale potom s Fínmi a aj s Čechmi sme to zvládli. Teší nás, že Čechov sme zdolali druhýkrát za sebou. Chlapcom som sa poďakoval nielen za turnaj, ale za celú sezónu. Každým turnajom sme sa zlepšovali. Nastavené veci zo začiatku ročníka sa nám darili napĺňať. Ďakujem všetkým za skvelú sezónu a prajem hráčom všetko najlepšie pri postupe do ďalších mládežníckych kategórií.“