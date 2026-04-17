Prečo hrá Slafkovský proti Černákovi? Formát play-off mnohí kritizujú, no šéf NHL sa bráni

Maratón základnej časti NHL sa v noci na piatok definitívne skončil. Pre šestnásť najlepších tímov profiligy sa však sezóna v skutočnosti práve teraz začína.
Play-off si v sezóne 2025/26 zahrajú dvaja Slováci - Juraj Slafkovský a Erik Černák. Ich tímy - Montreal a Tampa - sa proti sebe stretnú už v prvom kole.
Prečo?
Formát vyraďovacej časti v NHL je špecifický a výrazne sa líši od európskych súťaží.
Vysvetľujeme, ako funguje nasadzovanie tímov, čo rozhoduje o výhode domáceho ľadu a akou cestou musia prejsť finalisti kým nad hlavu zdvihnú Stanleyho pohár.
Kto hrá proti sebe v prvom kole?
Súčasný formát play-off platí od reorganizácie v sezóne 2013/14, keď sa liga vrátila k formátu, ktorý bol veľmi populárny v 80. a začiatkom 90. rokov. V tom čase existovali v NHL štyri divízie: Patrickova, Adamsova, Norrisova a Smythova.
Súčasná NHL je rozdelená rovnako - na Východnú a Západnú konferenciu a štyri divízie: Atlantická a Metropolitná (na východe) a Pacifická a Centrálna (na západe).
Samotný postupový kľúč do play-off je navrhnutý tak, aby do vyraďovacích bojov preniklo celkovo šestnásť tímov po základnej časti.
Základnú kostru tvorí dvanásť účastníkov, ktorými sú najlepšie tri celky z každej zo štyroch divízií.
Zostávajúce štyri voľné miestenky, známe ako voľné karty (wild card), obsadia dva najvyššie umiestnené tímy v každej konferencii, bez ohľadu na ich divíznu príslušnosť.
To v praxi znamená, že jedna divízia môže do play-off vyslať až päť zástupcov, zatiaľ čo iná z rovnakej konferencie iba troch.
Systém nasadzovania v prvom kole je potom pevne daný. Najúspešnejší tím konferencie vyzve držiteľa druhej divokej karty, zatiaľ čo víťaz druhej divízie v danej konferencii si zmeria sily s majiteľom prvej divokej karty.
Zvyšné dvojice tvoria tímy, ktoré v rámci svojich divízií skončili na druhom a treťom mieste.
Všetky štyri kolá vyraďovacej časti sa hrajú na štyri víťazné zápasy. Výhodu domáceho ľadu v prvých dvoch kolách má vždy tím, ktorý sa v základnej časti umiestnil v tabuľke vyššie.
V druhom kole play-off (divíznom finále) sa víťazi prvého kola stretnú v rámci svojich vopred určených vetiev „pavúka“.
Tento systém je nastavený tak, aby z každej divízie vzišiel jeden víťaz, ktorý následne postúpi do finále konferencie.
Práve v druhom kole sa definitívne rozhoduje o štyroch najlepších tímoch sezóny, ktoré zostanú v hre o najcennejšiu trofej.
Vo finále o Stanleyho pohár sa stretnú víťazi Západnej a Východnej konferencie.
Stereotypné zápasy
Viac ako desaťročie po návrate k formátu play-off, ktorý sa primárne zameriava na divíznu rivalitu, v zámorí neutíchajú diskusie o tom, či ide o najlepší možný spôsob určenia šampióna Stanleyho pohára.
Kritici dlhodobo namietajú, že súčasný model zbytočne vyraďuje elitné tímy už v ranných fázach vyraďovacej časti.
Historickým príkladom boli roky 2016 až 2018, keď na seba Pittsburgh vedený Sidneyom Crosbym a Washington s Alexandrom Ovečkinom narážali už v druhom kole, pričom víťaz tejto série neskôr vždy ovládol celú ligu.
Podobne stereotypné súboje priniesla aj nedávna minulosť, keď sa Edmonton a Los Angeles stretli v prvom kole štyrikrát po sebe (2022 až 2025).
V aktuálnom ročníku vzbudzuje najväčšie vášne nabitá Centrálna divízia. Kým Colorado postúpilo z pozície najvyššie nasadeného tímu Západu, hokejisti Dallasu a Minnesoty už dlhé týždne vedeli, že ich vzájomný stret v prvom kole je prakticky nevyhnutný.
Tieto tímy boli na seba „naprogramované“ už dlho pred koncom základnej časti, čo v praxi znamená, že jeden z dvoch najväčších favoritov celej súťaže sa so sezónou rozlúči už po prvom kole play-off.
„No, ešte som nestretol nikoho, komu by sa to páčilo, takže to nechám tak,“ povedal krídelník Dallasu Matt Duchene.
„Myslím si, že každý cíti to isté. Základná časť by vás mala dobre pripraviť, ak sa vám darí, a keďže naša divízia je taká silná, nie je to tak, však? Ale zároveň s tým nič nenarobíme. Musíte si prejsť cez skvelé tímy bez ohľadu na to, v akom kole sa nachádzate.“
Bettman: Máme najpútavejšie prvé kolo
Rozdiel medzi jednotlivými divíziami je niekedy zjavný, inokedy však nie. Tento rok je markantný. NHL má jednu vynikajúcu divíziu a jednu zase veľmi slabú.
Najlepšou divíziou súčasného ročníka je Atlantická, najhoršou Pacifická. Rozdiel medzi nimi však už veľmi dlho nebol taký výrazný.
Pacifickú divíziu vyhrali hokejisti Vegas, ktorí v základnej časti nazbierali 95 bodov. Na východe by tento bodový zisk nestačil ani na postup do play-off. Ottawa, ktorý si na poslednú chvíľu zabezpečila miesto vo vyraďovačke, získala až 99 bodov.
Rozdiel bol aj v konferenciách. Hoci Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti získalo Colorado, podľa počtu bodov by sa do play-off zo západu pozreli okrem neho už iba Minnesota a Dallas.
Paradoxnú situáciu zažili aj hokejisti Bostonu. Napriek tomu, že v dlhodobej časti získali až 100 bodov, za čo im v tabuľke Východnej konferencie patrí 5. miesto, do play-off idú ako druhý najhoršie nasadený tím.
Pri súčasnom formáte play-off ich predbehli účastníci Metrpolitnej divízie - Pittsburgh a Philadelphia, hoci oba tímy sú až na 7. a 8. mieste vo Východnej konferencii.
Mnohí experti aj fanúšikovia volajú po zmene a radi by sa vrátili k staršiemu formátu, v ktorom na seba v prvom kole play-off narazili tímy podľa nasadenia v konferenciách (1-8, 2-7, 3-6 a 4-5).
Hlavný komisár NHL Gary Bettman ale súčasný formát rezolútne bráni. Podľa neho systém prináša najpútavejšie prvé kolo v celom športovom svete a udržuje divákov v napätí až do úplne posledného dňa základnej časti.
Šéf ligy je presvedčený, že ak fanúšikovia hľadajú silné príbehy, intrigy a čistú zábavu, súčasný model play-off im to stopercentne doručuje.
„Pravidlá sú pravidlá, takže sa s nimi musíte vysporiadať a ak chcete vyhrať Stanleyho pohár, musíte aj tak poraziť všetky tímy, takže je to tak, ako to je,“ povedal generálny manažér Dallasu Jim Nill.
Dvojice v 1. kole play-off NHL
Východná konferencia:
- Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
- Buffalo Sabres – Boston Bruins
- Tampa Bay Lightning – Montreal Canadiens (Černák vs. Slafkovský)
- Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
Západná konferencia:
- Colorado Avalanche – Los Angeles Kings
- Vegas Golden Knights – Utah Mammoth
- Dallas Stars – Minnesota Wild
- Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
