Slovenky suverénne zdolali severského súpera. Bodovo hviezdila líderka Lopušanová

Nela Lopušanová. (Autor: IIHF)
Sportnet, TASR|17. apr 2026 o 21:44
Slovenské reprezentantky vyhrali vo svojom štvrtom zápase na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026.

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia

Slovensko - Nórsko 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 18. Kapičáková (Lopušanová, Tóthová), 20. Kapičáková (Lopušanová, Drábeková), 32. Tóthová (Halušková, Drábeková), 33. Lopušanová, 45. Lopušanová (Kapičáková, Tóthová) - 39. Sirumová (Kruseová, Bergesenová).

Vylúčené: 2:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Zostava SR: Debnárová - Košecká, Bednáriková, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková - Hlinková, Halušková, Blichová - Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková - Paulíniyová, Nemčeková, Jancsoová

Slovenské hokejistky zvíťazili vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti nad Nórskom 5:1.

Po piatkových stretnutiach 4. kola tak vedú tabuľku, pričom majú na konte deväť bodov rovnako ako Francúzky, s ktorými sa stretnú v priamom súboji o jedinú miestenku do najvyššej kategórie v sobotu 18. apríla o 16.00 h. 

Na úkor oboch tímov môže postúpiť ešte aj domáce Maďarsko, ktoré má lepší vzájomný zápas s Francúzskom. Stráca však na oboch súperov jeden bod.

O úvodné dva presné zásahy sa v prvej tretine duelu proti Nórsku postarala Barbora Kapičáková. Tretí pridala v polovici stretnutia v presilovke Ema Tóthová a zvyšné dva góly zariadila Nela Lopušanová, ktorá si zapísala aj dve asistencie. 

Tabuľka 1-A divízie MS v hokeji žien 2026

    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    VIDEO: Ďalšia posila Slovenska z NHL na MS v hokeji. Pospíšil sa vyjadril pozitívne
