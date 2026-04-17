Slovenky suverénne zdolali severského súpera. Bodovo hviezdila líderka Lopušanová

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia
Slovensko - Nórsko 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 18. Kapičáková (Lopušanová, Tóthová), 20. Kapičáková (Lopušanová, Drábeková), 32. Tóthová (Halušková, Drábeková), 33. Lopušanová, 45. Lopušanová (Kapičáková, Tóthová) - 39. Sirumová (Kruseová, Bergesenová).
Vylúčené: 2:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Zostava SR: Debnárová - Košecká, Bednáriková, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková - Hlinková, Halušková, Blichová - Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková - Paulíniyová, Nemčeková, Jancsoová
Slovenské hokejistky zvíťazili vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti nad Nórskom 5:1.
Po piatkových stretnutiach 4. kola tak vedú tabuľku, pričom majú na konte deväť bodov rovnako ako Francúzky, s ktorými sa stretnú v priamom súboji o jedinú miestenku do najvyššej kategórie v sobotu 18. apríla o 16.00 h.
Na úkor oboch tímov môže postúpiť ešte aj domáce Maďarsko, ktoré má lepší vzájomný zápas s Francúzskom. Stráca však na oboch súperov jeden bod.
O úvodné dva presné zásahy sa v prvej tretine duelu proti Nórsku postarala Barbora Kapičáková. Tretí pridala v polovici stretnutia v presilovke Ema Tóthová a zvyšné dva góly zariadila Nela Lopušanová, ktorá si zapísala aj dve asistencie.