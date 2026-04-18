Z Weissa je gólový žolík Slovana. Ukázal, čo dáva klubu, chválil ho otec

„Vy ste vyhrali zápas. Nie ja!" kričal po zápase so Žilinou na spoluhráčov kapitán Slovana Vladimír Weiss junior.
Bol v eufórii. Svojím geniálnym gólom rozhodol šláger 6. nadstavbového kola v skupine o titul Niké ligy.
Stredopoliar belasých Peter Pokorný vybojoval loptu na vlastnej polovici, pričom sa odrazila ku kopačkám Vladimíra Weissa. Ten s ňou prešiel zhruba päťdesiat metrov, medzitým sa zbavil dvojice obrancov a skóroval strelou k vzdialenejšej žrdi.
„Zacítil som priestor, išiel som do neho a už som bol taký rozbehnutý, že buď alebo. Moja prvá myšlienka bola, že loptu nahrám, no obranca spravil krok doprava, tak mi to sadlo," opísal po zápase svoj gólový moment a zažartoval:
„Mojou podopieracou ľavačkou sa to tam dokotúľalo."
Ukázal, čo dáva klubu, tvrdil otec
„Nemám slov. Úžasná individuálna akcia," okomentoval Weissov presný zásah televízny expert na Dajto Juraj Ančic.
„Geniálny moment Weissa," opísal neskôr v štúdiu expert a bývalý futbalista Stanislav Angelovič. „Keď nie Barseghjan, tak Šporar. Keď nie Šporar, tak majú Weissa," dodal.
Keď skóroval, vyzliekol si dres a veľkolepo oslavoval s fanúšikmi Slovana pri hosťujúcom sektore. Následne sa im poklonil.
Od rozhodcu dostal za vyzlečenie dresu žltú kartu. V tejto sezóne dohromady dvanástu. Ide o jeho rekord na Slovensku.
„Vlado ukázal talent a to, čo dáva tomuto klubu," zhodnotil výkon jeho otec a tréner Slovana Weiss starší. Po otázke redaktora z Dajto na žltú kartu reagoval: „Tak to je on. To je jeho emócia. Okej, ďalšia otázka..."
Vie, že sa blíži koniec
Weiss mladší prišiel na trávnik v 64. minúte za zraneného Nina Marcelliho.
„Prišiel som na ihrisko s tým, že chcem niečo urobiť. Niekedy sa podarí aj takáto vec. Sú to momenty, aké si bude človek po kariére pamätať celý život. Viem, že sa blíži koniec," vravel kapitán Slovana dojato.
Za zhruba polhodinu na trávniku stihol prejsť s loptou na kopačke 107 metrov. Pre porovnanie, Nino Marcelli za predchádzajúcu hodinu hry prešiel s loptou 88 metrov.
Weiss taktiež stihol zaznamenať 25 dotykov s loptou, dva úspešné driblingy a vyhral oba súboje o loptu. Strelil svoj druhý tohtosezónny ligový gól v druhom zápase v rade, v ktorom nastúpil. Naposledy skóroval v Dunajskej Strede, takisto po nástupe z lavičky.
V čom Weiss exceluje?
V tejto ligovej sezóne má 65-percentnú úspešnosť driblingov. Medzi krídelníkmi patrí v tejto štatistike do najlepšej pätice v Niké lige. V priemere zaznamená len 1,5 driblingu na zápas, v čom sa zasa radí do spodnej pätice.
Medzi súčasnými krídelníkmi patrí Weiss k najlepším v štatistike "progressive carries" (3,3 v priemere na zápas), ktorá označuje pohyb s loptou, ktorým ju hráč výrazne posúva vpred. Zvyčajne ide o aspoň desaťmetrový pohyb smerom k súperovej bráne alebo vstup s loptou do pokutového územia.
Na krídle Slovana je v tejto chvíli treťou voľbou po Marcellim a Barseghjanovi, pričom pozícia žolíka z lavičky mu v súčasnosti najviac pristane, aj keď ide o netradičný post pre kapitána mužstva.
„V strede týždňa sme sa s otcom rozprávali, či dnes pôjdem od začiatku. Najskôr som bol naklonený možnosti, že áno. Koncom týždňa som ale cítil, že budem platnejší z lavičky," priznal Weiss.
Druhá najmladšia zostava sezóny
Slovan v zápase prestrieľal Žilinu 14:11. Päťkrát vystrelil na bránu a raz skóroval. „Zlaté víťazstvo," opísal triumf (1:0) tréner Weiss pre Dajto a pokračoval:
„Myslím si, že sme boli po celý zápas lepším tímom. Až na posledných päť minút, keď mala Žilina dve šance. Tak sa hrá o titul, od ktorého sme krok. Hráme bez Andraža (Šporara), ktorý je päťdesiat percent našej ofenzívy."
Slovinský útočník by sa mal vrátiť do akcie nasledujúci týždeň v Trnave.
„Odohrali sme slušný zápas. Škoda toho gólového momentu," hodnotil stretnutie kouč Žiliny Pavol Staňo.
„Rozohrali sme bezvýznamnú štandardku. Mali sme o hráča v poli menej, preklopilo sa to do protiútoku. Neustrážili sme si Vladka Weissa, ktorý to spravil pekne," dodal.
Tréner Weiss postavil v Žiline základnú zostavu s priemerným vekom 25,5 roka. Len dvaja hráči v zostave mali cez tridsať – Barseghjan (32) a Bajric (31).
Išlo o druhú najmladšiu jedenástku, akú Weiss v tejto ligovej sezóne použil. V štvrtom kole sa v Skalici predstavili mužstvo priemerným vekom 24,7 roka.
