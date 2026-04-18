ONLINE: Slovensko - Francúzsko dnes, MS v hokeji žien 1-A divízie 2026 LIVE

Slovensko a Francúzsko dnes hrajú posledný piaty zápas na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien 2026 v maďarskej Budapešti.
Postup do najvyššej kategórie si v novom formáte vybojuje už len najlepší tím v skupine, celok na poslednom mieste zostúpi do 1-B divízie.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
MS žien - 1. divízia, sk. A 2025/2026
18.04.2026 o 16:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00. Prajem pekné popoludnie pri sledovaní hokejového zápasu z MS žien medzi Slovenskom a Francúzskom.
Slovenské hokejistky predvádzajú na šampionáte zatiaľ naozaj parádne výkony. V štyroch zápasoch dokázali vybojovať 9 bodov za tri víťazstva a jendu prehru. Jediný zápas prehrali proti talianskému mužstvu a to 4:6. Dokázali poraziť v úvodnom zápase Čínu jasne 7:0. Porazili domáce Maďarsko 2:0 a Nórsko 5:1. Ak aj dnes naše dievčatá zvíťazia postúpia do elitnej divízie MS.
Francúzske hokejistky majú na svojom konte rovnaký počet bodov ako naše dievčata. V drese naších súperiek hrá najproduktívnejšia hráčka celého šampionátu Estelle Duvinová. Francúzsko je v dnešnom zápase favoritom, ale rozhodne sa až na ľadovej ploche. Srdečne Vás pozývam dnešný duel sledovať.
