Sen o postupe sa rozplynul. Slovenky nezvládli posledný zápas na MS

MS v hokeji žien 2026 - 1-A divízia
Slovensko - Francúzsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 27. Hlinková (Beňáková, Fančovičová) – 4. Rozierová (Duvinová), 39. Serres (Aurard-Bushee, Pierre-Pelissou), 60. Aurard-Bushee (Baudrit)
Zostava SR: Debnárová - Košecká, Bednáriková, Leskovjanská, Šuliková, Gálisová, Drábeková, Krákorová, Janeková - Hlinková, Halušková, Blichová - Lopušanová, Kapičáková, Tóthová – Fančovičová, Matejková, Benáková - Paulínyová, Nemčeková, Jancsoová
Slovenské hokejistky prehrali vo svojom poslednom vystúpení na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta v Budapešti s Francúzskom 1:2.
Po prehre tak s určitosťou ostanú v 1-A divízii. Do elitnej kategórie postupujú hokejistky Francúzska.
Slovensky naposledy účinkovali medzi elitou v roku 2012, odvtedy márne čakajú na postup. Na turnaji v Budapešti získali 9 bodov za tri víťazstvá a dve prehry.