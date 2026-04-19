ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 25. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a OFK Malženice dnes hrajú zápas 25. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 25. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
19.04.2026 o 10:30
25. kolo
Slovan Bratislava U21
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu 25. kola MONACObet ligy medzi ŠK Slovan Bratislava B a OFK Dynamo Malženice.
ŠK Slovan Bratislava B
Slovan Bratislava B sa v posledných týždňoch dostal do solídnej formy. Z posledných piatich zápasov neprehral ani raz – porazil Sláviu TU Košice 4:1, Liptovský Mikuláš 3:1 a Banskú Bystricu 2:0, plus remizoval s Považskou Bystricou 1:1 a Z. Moravcami-Vráble 2:2. Tím tak pôsobí sebavedomo a najmä ofenzívne veľmi nebezpečne.
OFK Dynamo Malženice
Na druhej strane Malženice sú ešte v lepšej sérii. Z posledných piatich zápasov štyrikrát vyhrali a raz remizovali – zdolali Považskú Bystricu 4:2, Z. Moravce-Vráble 1:0, Banskú Bystricu 3:1 a Inter Bratislava 1:0, plus remizovali s Liptovským Mikulášom 0:0.
ŠK Slovan Bratislava B
Slovan Bratislava B sa v posledných týždňoch dostal do solídnej formy. Z posledných piatich zápasov neprehral ani raz – porazil Sláviu TU Košice 4:1, Liptovský Mikuláš 3:1 a Banskú Bystricu 2:0, plus remizoval s Považskou Bystricou 1:1 a Z. Moravcami-Vráble 2:2. Tím tak pôsobí sebavedomo a najmä ofenzívne veľmi nebezpečne.
OFK Dynamo Malženice
Na druhej strane Malženice sú ešte v lepšej sérii. Z posledných piatich zápasov štyrikrát vyhrali a raz remizovali – zdolali Považskú Bystricu 4:2, Z. Moravce-Vráble 1:0, Banskú Bystricu 3:1 a Inter Bratislava 1:0, plus remizovali s Liptovským Mikulášom 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
25
11
9
5
37:28
42
V
V
R
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
25
11
7
7
46:42
40
V
P
R
P
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
24
11
6
7
38:24
39
V
V
V
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
24
11
5
8
37:32
38
V
V
R
V
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
25
10
6
9
30:30
36
V
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
25
9
8
8
41:31
35
P
P
P
V
R
9
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
25
8
6
11
34:42
30
R
V
P
V
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
24
7
8
9
31:40
29
V
R
V
R
V
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
8
4
13
32:47
28
P
P
P
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
25
7
5
13
32:44
26
P
P
R
V
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
24
6
7
11
33:45
25
P
R
P
R
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
25
5
10
10
31:43
25
R
P
R
P
V
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body