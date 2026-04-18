Hancko sa nedočká. Atlético zbabralo penaltový rozstrel vo finále pohára

Copa del Rey - finále
Atletico Madrid - Real Sociedad San Sebastian 2:2 pp (1:2, 1:0), rozstrel z 11 m 3:4
Góly: 19. Lookman, 83. Alvarez – 1. Barrenetxea, 45.+1 Oyarzabal (z 11 m)
Rozstrel: Sörloth nedal, Soler 0:1, Alvarez nedal, Oskarsson nedal, Gonzalez 1:1, Sučič 1:2, Almada 2:2, Muňoz 2:3, Baena 3:3, Marin 3:4
Rozhodovali: Alberola – Rodríguez, Bueno
ŽK: Le Normand, Musso – Oyarzabal, Gorrotxategi, Elustondo
Atletico Madrid: Musso – Molina (78. Cardoso), Pubill, Le Normand, Ruggeri (62. Sörloth) – Simeone (70. Baena), Llorente (99. Lenglet), Koke, Lookman (62. Gonzalez) – Griezmann (70. Almada), Alvarez
Real Sociedad: Marrero – Aramburu (113. Elustondo), Martin, Caleta-Car, Gomez (88. Kubo) – Turrientes (68. Gorrotxategi), Soler – Barrenetxea (68. Marin), Sučič, Guedes (78. Muňoz) – Oyarzabal (78. Oskarsson)
Futbalisti Realu Sociedad San Sebastian získali Španielsky kráľovský pohár.
V sobotňajšom finále na štadióne v Seville zdolali Atletico Madrid v rozstrele z 11 m 4:3, v riadnom hracom čase a po predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2:2. V zostave zdolaného finalistu chýbal zranený slovenský obranca Dávid Hancko.
Real išiel do vedenia, keď Ander Barrenetxea strelil gól už po 14 sekundách. Dal tak najrýchlejší gól v histórii finále Copa del Rey.
Španielsky stredopoliar sa na štadióne La Cartuja v Seville presadil hlavou po centri Goncala Guedesa.
Prekonal tak predchádzajúci rekord Manuela Badenesa z Valencie, ktorý skóroval vo finále proti Barcelone (1:2) v roku 1952 po 17 sekundách.
Atletico vyrovnalo v 19. minúte, keď sa Ademola Lookman presadil z hranice šestnástky. V závere polčasu si na center z pravého krídla naskakoval Guedes, ktorého vo vzdušnom súboji trafil brankár Musso a rozhodca odpískal pokutový kop. Ten bezpečne premenil Oyarzabal a Real opäť viedol.
Po prestávke videli diváci menej šancí, ale tú kľúčovú premenilo Atletico na vyrovnanie. Alvarez poslal v 83. minúte duel do predĺženia.
V ňom gól nepadol, hoci rozhodnúť mohli Oskarsson na jednej a Alvarez na druhej strane. V rozstrele mali napokon pevnejšie nervy hráči San Sebastianu, ktorí získali svoju štvrtú trofej v tejto súťaži, naposledy sa z nej tešili v roku 2020.