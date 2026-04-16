Nitra má drahšie vstupenky ako Slovan. Koľko stojí finále hokejovej Tipsport ligy?

HK Nitra a HC Slovan Bratislava. Dva tímy, ktoré sa v sezóne 2025/26 stretnú vo finále najvyššej hokejovej súťaže.
Víťaz poslednej série play-off bude majster Tipsport ligy, porazení si odnesú strieborné medaily.
Nitra vyhrala základnú časť práve pred druhým Slovanom. V štvrťfinále sa vytrápila proti outsiderovi z Michaloviec, vyhrala až v siedmom zápase.
Semifinále ovládli hokejisti spod Zobora výsledkom 4:1 nad Popradom. Finále si zahrajú tretíkrát za sebou. Vlani podľahli Košiciam, v sezóne 2023/24 boli majstri.
Slovan sa po vydarenej základnej časti stretol v úvode play-off s Liptovským Mikulášom, ktorý zdolal 4:0 na zápasy.
V semifinále potrebovali zverenci trénera Brada Tappera šesť stretnutí na to, aby vyradili rivala z Košíc (4:2). Slovan si zahrá o titul prvýkrát od sezóny 2021/22, kedy ho aj získal.
Séria štartuje v nedeľu, 19. apríla na ľade Nitry. Druhý zápas je na programe o deň neskôr tiež pod Zoborom.
Séria sa potom presunie do hlavného mesta. Tretí zápas sa odohrá v štvrtok 23. apríla, štvrtý v piatok 24. apríla.
Program finále Tipsport ligy
19. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava
20. apríl o 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava
23. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra
24. apríl o 18:00 HC Slovan Bratislava - HK Nitra
26. apríl o 18:00 (príp. 5. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava
28. apríl o 18:00 (príp. 6. zápas) HC Slovan Bratislava - HK Nitra
30. apríl o 18:00 (príp. 7. zápas) HK Nitra - HC Slovan Bratislava
Prípadný piaty zápas je na programe 26. apríla v Nitre, šiesty 28. apríla v Bratislave a rozhodujúci zápas sa odohrá 30. apríla v Nitre.
Všetky zápasy sa začnú od 18:00.
Sportnet pred začiatkom série porovnal ceny vstupeniek a predajnú politiku oboch finalistov.
Státie za 25 eur
Nitra sa môže dlhé roky pýšiť nielen dobrými výsledkami, ale aj kvalitnou fanúšikovskou základňou. Tipsport aréna s kapacitou približne 3600 divákov býva často vypredaná už počas úvodných zápasov sezóny.
Základnú časť si nitrianski priaznivci mohli pozrieť už za desať eur.
V play-off sa cena mierne zdvihla. Štyri domáce zápasy, vrátane toho rozhodujúceho, sledovali diváci za sumy v rozmedzí od 12 do 20 eur.
Lístky na semifinálovú sériu proti Popradu sa predávali od 15 eur na státie. Miesta na sedenie sa pohybovali od 25 do 35 eur.
Finále bude pre Nitrančanov jednoznačne najdrahšie, veľká fanúšikovská komunita si za účasť na malom štadióne priplatí.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Sektory na státie stoja 25 eur. Miesta na sedenie sú v rozmedzí od 45 až do 60 eur, v závislosti od kvality výhľadu zo sektora.
Predkupné právo (do 16. apríla) na kúpu lístkov majú permanentkári. Po tomto termíne klub uvoľní všetky nevyužité rezervácie do voľného predaja.
Slovan vypredal iba jeden zápas
Hoci Slovan vyhral série proti Liptovskému Mikulášu aj Košiciam, boj o svojho fanúšika nie.
Ani tri domáce zápasy semifinále neboli vypredané. Niektorým fanúšikom sa nepozdáva jednotné vstupné, ktoré klub zaviedol po postupe do play-off.
Plno bolo na štadióne Ondreja Nepelu v aktuálnej sezóne iba raz - na Vianoce proti Trenčínu, keď pod strechu štadióna slávnostne vyvesili dres Michala Sersena.
Fanúšikovia Slovana si v základnej časti mohli pozrieť zápas už od 10 eur. Za 19 eur boli k dispozícii najlepšie sektory. Zľavnené ceny mali pre seniorov a deti do 17 rokov.
V play-off dostali výhodu permanentkári, ktorým sezónne lístky platia na celú vyraďovaciu časť.
Okrem toho dostali aj prednostné právo na kúpu vstupeniek pre priateľov či známych. Rovnaký princíp sa uplatňoval aj pri fanúšikoch, ktorí si počas sezóny zakúpili vstupenky na domáce zápasy v základnej časti.
V štvrťfinále vedenie klubu zaviedlo jednotné vstupné - 23 eur. Bez ohľadu na vek fanúšika.
Ceny základných vstupeniek na semifinále vo voľnom predaji boli 25 eur (zabránkové sektory), resp. 27 eur (pozdĺžne sektory). Fanúšikovia s predkupným právom mali zľavu zopár eur.
Aj predaj vstupeniek na prvé dva domáce zápasy finálovej série proti Nitre prebehne v dvoch fázach: prednostný nákup (presale) a voľný predaj (open sale).
V prvej fáze majú možnosť prednostného práva na nákup až štyroch vstupeniek pre svojich blízkych alebo známych za výhodnejšie ceny držitelia permanentiek a tiež fanúšikovia, ktorí si kúpili lístok aspoň na jeden domáci zápas v základnej časti.
Ceny vstupeniek v prvej fáze sú 24 eur (sektory za bránkou) a 26 eur (pozdĺžne sektory).
Druhú fáza – voľný predaj bez akýchkoľvek obmedzení – spustí klub najskôr v pondelok 20. apríla v prípade, že po prvej fáze sa ZŠ Ondreja Nepelu nevypredá.