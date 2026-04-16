Zlepšujeme sa. Čechov sme zdolali štyrikrát, hovorí tréner Slovákov pred MS

Predtým, ako sa MARTIN DENDIS postavil na lavičku slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov ako hlavný tréner, obsadilo Slovensko na majstrovstvách sveta štvrté miesto.
Hoci dostal náročnú úlohu, výsledok zo svetového šampionátu zopakoval. Dokonca dvakrát. V 34 rokoch ho čaká tretí veľký turnaj.
Reprezentácia do osemnásť rokov sa od 22. apríla predstaví na domácich majstrovstvách sveta v Trenčíne a Bratislave.
Čaká vás posledný týždeň prípravy. Čo ho bude charakterizovať a na čo sa najviac sústredíte?
Je to pre nás tretí prípravný blok. V prvých dvoch mali chalani náročné dvojfázové tréningy. Išlo sa naplno, absolvovali sme množstvo mítingov. V poslednom týždni prejdeme na jednofázový program, chceme pracovať s intenzitou, skracovať porady a celkovo vyladiť formu presne na majstrovstvá sveta.
V príprave ste zatiaľ odohrali štyri stretnutia a všetky ste vyhrali. Čo vám ukázali tieto zápasy?
Ukázali nám, že tento tím má charakter. Zažili sme viaceré ťažké momenty, prehrávali sme, súper nás tlačil, ale zároveň sme dokázali, že sme sebavedomí a vieme situáciu otočiť.
Nikdy nie je jednoduché vyhrať dva zápasy v Česku za dva dni po sebe. To vypovedá o víťaznej mentalite tohto tímu.
A čo je možno najdôležitejšie, ukázalo sa, že tím je jedna rodina. Chalani medzi sebou neskutočne dobre vychádzajú, je to silná partia a na tom chceme stavať.
Neuvažovali ste pozvať na záverečnú generálku pred domácim publikom atraktívneho zámorského súpera?
Máme dlhodobo nastavený model prípravy. Čo sa týka súperov, vždy hráme zápasy back to back (dva zápasy za dva dni, pozn. red.). V prvom bloku zámorské tímy ešte nie sú na mieste, takže to neprichádzalo do úvahy. V druhom bloku máme zase dlhodobú spoluprácu s Českom, takže ani tam to nebola alternatíva.
A bezprostredne pred šampionátom sme si vybrali Dánsko, pretože zámorské tímy už mali iných súperov zarezervovaných a zápas s Dánmi bol pre nás zmysluplnou voľbou.
Ako vyzeralo vyjednávanie so zámorskými klubmi o uvoľnenie hráčov? Na MS 18 to nie je vždy bez komplikácií.
Rokovania so zámorskými klubmi sú každoročne istý proces, ktorý prebieha počas celej sezóny. Vždy sa snažíme už na jej začiatku nastaviť korektné vzťahy s klubmi, generálnymi manažérmi aj trénermi a pre každého hráča individuálne si pripraviť plán.
Tento týždeň sa k tímu zo zámoria pripojil Oliver Ozogány a Timothy Kazda, z čoho máme skutočne veľkú radosť. Obaja sú plne k dispozícii.
Ako to bolo v prípade Adama Goliera, ktorý mal stále klubové záväzky v Trenčíne?
Sme veľmi radi, že nám Trenčín v tejto veci vyšiel v ústrety. Situácia s Adamom bola dlhodobo komunikovaná a mali sme dohodu, že sa k nám pripojí až v treťom bloku, keďže Trenčín má ešte klubové povinnosti. O to viac si ceníme, že nám ho uvoľnili. Pre nás je to veľmi dôležitý hráč.
Na konci týždňa vás čaká ešte jedno ťažké rozhodnutie, niekoho z hráčov zo záverečného kempu musíte vyradiť. Ako bude tento proces prebiehať?
Sú to vždy veľmi náročné rozhodnutia. Určite do nich ešte zasiahne zápas s Dánskom, rovnako tréningový proces aj zdravotný stav hráčov počas týždňa. No aj tí chalani, ktorí nás opustia, zostávajú súčasťou jednej hokejovej rodiny.
V jednom z predchádzajúcich rozhovorov ste naznačili, že tento ročník je podceňovaný. Prečo si to myslíte?
Pretože sa o ňom málo hovorí. Veľa ľudí spomína ročník 2007. Počul som, že hráči, ktorí sú tu, sú prehliadaní. A keď sa pozriete na komunikáciu navonok, nikto o tomto ročníku širšie nehovoril.
My chceme s chalanmi dokázať, že máme výbornú partiu a ročník, s ktorým treba počítať. Na tom chceme stavať.
V čom je tento ročník iný, v porovnaní s minulými, ktoré ste viedli ako tréner?
Vždy sa snažíme vytvoriť výbornú partiu. Títo chalani sú výborná partia, skvelý kolektív, jedna rodina a je radosť pozerať sa na nich. Na tom chceme stavať.
Na letnom Hlinka Gretzky Cupe vyhral výber do 18 rokov iba jeden zápas proti Nemecku 1:0 a obsadil 6. miesto. Čo napovedá tento výsledok o konkurencieschopnosti tímu?
Sezóna nie je šprint, sezóna je maratón. Má svoje fázy a počas nej sa každý tím zlepšuje, vrátane nás.
Keď dám jeden príklad: na Hlinka Gretzky Cupe sme s Českom prehrali o piate miesto, ale potom sme s nimi v sezóne odohrali štyri zápasy a všetky štyri sme vyhrali. Dlhodobo na úrovni U18 ukazujeme, že počas sezóny rastieme a formu ladíme smerom k majstrovstvám sveta.
Slovensko obsadilo na MS do 18 rokov trikrát po sebe 4. miesto, čo však zrejme nie je reálny odraz toho, kde sa slovenský juniorský hokej nachádza. Kam by ste ho zaradili?
Ukázali sme, že vieme porážať veľké tímy. Pred dvoma rokmi sme vo štvrťfinále vyradili Česko, minulý rok sme zdolali Fínsko. Každý tím na tomto šampionáte má svoju kvalitu, to je fakt. No my sa pozeráme tu a teraz. V príprave sme ukázali, že máme kvalitu. Turnaj v skutočnosti ukáže, kam patríme.
Keď porovnáte Slovensko s top krajinami ako Švédsko, USA či Kanada – kde je dnes najväčší rozdiel?
V ťažkých momentoch rozhoduje kombinácia všetkého. Ale kľúčová vec je partia, kolektív a tímový duch. To, ako partia drží spolu v náročných chvíľach. Sme radi, že máme chalanov, ktorí to spĺňajú, ktorí sú skvelá partia a majú výborný charakter.
S hráčmi robíte veľa teambuildingov, rôznych aktivít. Prečo je to dôležité takto krátko pred štartom MS?
Tú partiu stmeľujeme počas celej sezóny. Máme rôzne teambuildingové aktivity a aj počas týchto dvoch týždňov prípravy sme ich mali dostatok, rôzne kvízy, chalani boli na motokárach, mali medzi sebou súťaže s hádankami. Sú to veci, ktoré kolektív stmeľujú. Aj na posledný týždeň máme v pláne ďalšie aktivity.
Na štadión v Trenčíne príde veľa fanúšikov, médií, skautov, pre väčšinu hráčov to bude nová skúsenosť. Cíti mužstvo určitý tlak?
Trenčín je nádherné a pravé hokejové mesto. Ale jediný tlak, ktorý tu existuje, je na mne. Chalani ho nemajú. Hokej je stále rovnaký hokej. Beriem na seba všetko, čo treba. Chcem, aby si chalani tento šampionát užili a dali zo seba maximum. Máme tu hráčov, ktorí sú na toto podujatie maximálne pripravení. Tlak nesiem ja.
Ako hráčov pripravujete z mentálnej stránky?
Chalanov formujeme mentálne počas celého roka. V prvých dvoch týždňoch prípravy bol s nami aj mentálny kouč, ktorý s nimi pracoval. Celý realizačný tím ich nastavuje tak, ako treba.
Všetci chalani vedia, že tento turnaj má pre ich budúce kariéry veľký význam, no zároveň každý vie, prečo sme tu. Nikto tu nie je pre seba. Ani ja, ani žiaden z hráčov. Všetci sme tu kvôli tímu, všetci sme tu preto, aby sme hrali za Slovensko.
Naša mentalita je: ja som Slovensko, my sme Slovensko. Každý z chalanov chce v prvom rade reprezentovať svoju krajinu. A to je to, na čom staviame.
Nastavili ste v šatni aj nejaké pravidlá ako napr. zákaz mobilov či sociálnych sietí a pod.?
Čo sa týka mobilov, dlhodobo platí, že v šatni ich nemáme, aby sa chalani mohli medzi sebou rozprávať. Prípadne ich môžu používať na hudbu, ak niekto niečo potrebuje individuálne pustiť. Ostatné pravidlá budeme smerovať s výhľadom na majstrovstvá sveta.
Hovoríte, že tlak na chalanov nepripúšťate, ale sústredíte ho na seba. Ako to zvládate osobne?
Toto sú pre mňa už tretie majstrovstvá sveta a každý tréner je pod tlakom. Áno, aj ja som pod tlakom domácich majstrovstiev sveta. Je to normálna vec, je to súčasť mojej, v úvodzovkách, roboty. Takže je to úplne prirodzené a ja mám takéto situácie rád.
Každé majstrovstvá sveta sú pre mňa vrcholom. Domáci turnaj ale beriem ako ďalší šampionát, nie je to pre mňa nič špeciálne.
Na začiatku prípravy spôsobil rozruch prípad útočníka Mateja Stankovena, ktorého ste vylúčili z prípravy, lebo sa do nej chcel zapojiť neskôr pre školské povinnosti. Stojíte si aj s odstupom dní za týmto rozhodnutím?
Sústredíme sa na hráčov, ktorí sú tu. To je pre nás podstatné. Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať.
Kto budú lídri tohto tímu, koho by ste vyzdvihli?
Pre nás musí byť lídrom každý hráč. Nikdy nespomínam jedného, dvoch alebo troch hráčov. Očakávam, že lídrom bude každý, či nosí kapitánske céčko alebo áčko. Platí to o každom hráčovi, či je v základnej zostave alebo medzi náhradníkmi. Každý z nich môže v ktorejkoľvek fáze turnaja vstúpiť na ľad a pomôcť nám vyhrať zápas.
Kto alebo čo bude najväčšou zbraňou slovenského tímu na MS?
Najsilnejšou stránkou je kolektív. Sme výborná partia, jedna banda, ktorá ide za spoločným cieľom, ktorá si užíva čas spolu a váži si každú chvíľu, ktorú môže spolu stráviť. Váži si, že môže reprezentovať Slovensko.
Nominácia Slovenska na záverečný blok prípravy MS U18 2026
Brankári: Denis Čelko, Krištof Krnáč, Samuel Hrenák, Jakub Husár
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Jakub Floriš, Adam Goljer, Filip Kovalčík, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Timothy Kazda, Ivan Matta, Max Melicherík, Oliver Ozogány, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko, Šimon Potočka, Michal Ondrejčák
Realizačný tím: Martin Dendis - hlavný tréner, Denis Legerský, František Štolc - asistenti trénera, Branislav Varga - manažér, Adam Štepanovský - tréner brankárov, Ján Munka - kondičný tréner, Matej Handžák - lekár, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora - maséri