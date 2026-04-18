ONLINE: Slovensko - Česko dnes, Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov LIVE

Slovensko a Česko dnes hrajú zápas na hokejovom Turnaji štyroch krajín do 16 rokov v Považskej Bystrici.
Turnaj štyroch krajín (U16) 2025/2026
18.04.2026 o 16:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Vzájemná bilance v letošní sezoně
24.8. Česko – Slovensko 8:3
25.8. Česko – Slovensko 5:2
7.11. Česko – Slovensko 3:1
28.12. Slovensko – Česko 1:2
7.2. Česko – Slovensko 5:6 po prodloužení
Česko
Zatím na turnaji: Česko zatím prolétlo dvěma zápasy na Slovensku ve vysokém tempu a připsalo si dvě výhry po dvou slušných výkonech. Tým do šestnácti let přehrál nejdříve v poměru 4:1 Finy. V pátek odpoledne pak český tým skolil i Švédy, když zvítězil 4:2
Postavení v tabulce: 1.místo, 6 bodů
Bodování: David Skořepa, Adam Hlaváček – 2+1
Dominik Železný, Adam Novotný – 1+2
Slovensko
Zatím na turnaji: Slováci ve dvou zápasech přípravného turnaje v Považské Bystrici zatím zažili dva rozdílné večery. V prvním z nich sice padli po jasném průběhu se Švédskem 3:11, avšak následně přišla cenná výhra nad týmem Finska. Slovensko v pátek vyhrálo 6:4.
Postavení v tabulce: 3.místo, 3 body
Bodování: Dominik Štefan Domonkos – 2+2
Lukáš Potočka – 2+1
Lukáš Lipovský, Leonard Švajda – 1+2
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.