Dvadsiatka proti Čechom ťahala za kratší koniec. Za minútu však zdramatizovala zápas

Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Česko - Slovensko 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 14. Fasner (Brabenec, Zahejský), 17. Zahejský (Brabenec, Fasner), 21. Lev (Malinek, Pekár), 45. Pekár (Frolo, Malinek) - 32. Baláž, 32. Tomka (Jaroška, Urdák), 54. Mišiak (Ďuriš, Vajko)
Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov prehrala aj vo svojom treťom zápase na Turnaji piatich krajín vo švédskej Kungsbacke.
Po prehrách s rovesníkmi zo Švédska 1:6 a Fínska 1:5 nestačila v sobotu na Česko 3:4.
Zverenci Petra Frühaufa sa na turnaji ešte stretnú v nedeľu o 12.00 so Švajčiarskom.