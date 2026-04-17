Nech je finále kontroverzné! Kto bude X-faktor? Kto má lepšieho trénera? (Hokejový BOSS)

Veľké finále je tu! Dva najlepšie tímy. Nitra a Slovan. Kto sa stane majstrom? Bude to Nitra v storočnicovej sezóne alebo sa vráti na trón majstra Slovenska Slovan?
V novom dieli Hokejového BOSS-a sa tradičné trio Boris, Ondro a Stano rozprávali o blížiacej sa sérii o majstra.
V starom-dobrom zložení sa páni najskôr venovali semifinálovým sériam. Nitra opäť ukončil sny Popradu o úspechu a je dosť možné, že kapitán kamzíkov Adam Cracknell odohral svoj posledný zápas v kariére.
„Bolo by mi to ľúto, ak má končiť. Cracknell prišiel do ligy ako 39-ročný hráč a síce mal meno, ale nečakali sme, že bude až taký líder a osobnosť ligy. Dnes si želám, aby sa aj ako 41-ročný preháňal po našich klziskách,“ povedal Ondro.
Pri sérii Slovan vs Košice dominovala téma obrán a stratégii na jednej aj druhej strane. Slovan sa dokázal vyrovnať východniarom v taktickom boji a napokon uspel v zápase číslo 6, ktorého záver bol poriadne vybičovaný.
No a tak tu máme veľké finále. Nitra ako favorit a proti nej Slovan.
Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?
- Aké šance má Slovan proti Nitre?
- Čo by mal byť X-faktor finále?
- Kto z finalistov má lepších legionárov?
- Kto má lepšieho trénera?
- Aká bude atmosféra na tribúnach?
- Čakajú sa kontroverzie?
- Aké sú tipy BOSS-ov na víťaza?
- Kto sa stal BOSS-om týždňa?
- Ako vnímajú chalani koniec trénera Fischera pri švajčiarskej reprezentácii?
- Aké sú spomienky Borisa a Ondra na MS hráčov do 18 rokov?
Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.