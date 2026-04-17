Nech je finále kontroverzné! Kto bude X-faktor? Kto má lepšieho trénera? (Hokejový BOSS)

Ondrej Rusnák a Boris Valábik v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|17. apr 2026 o 12:00
ShareTweet0

Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

Veľké finále je tu! Dva najlepšie tímy. Nitra a Slovan. Kto sa stane majstrom? Bude to Nitra v storočnicovej sezóne alebo sa vráti na trón majstra Slovenska Slovan?

V novom dieli Hokejového BOSS-a sa tradičné trio Boris, Ondro a Stano rozprávali o blížiacej sa sérii o majstra.

V starom-dobrom zložení sa páni najskôr venovali semifinálovým sériam. Nitra opäť ukončil sny Popradu o úspechu a je dosť možné, že kapitán kamzíkov Adam Cracknell odohral svoj posledný zápas v kariére.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Bolo by mi to ľúto, ak má končiť. Cracknell prišiel do ligy ako 39-ročný hráč a síce mal meno, ale nečakali sme, že bude až taký líder a osobnosť ligy. Dnes si želám, aby sa aj ako 41-ročný preháňal po našich klziskách,“ povedal Ondro.

Pri sérii Slovan vs Košice dominovala téma obrán a stratégii na jednej aj druhej strane. Slovan sa dokázal vyrovnať východniarom v taktickom boji a napokon uspel v zápase číslo 6, ktorého záver bol poriadne vybičovaný.

No a tak tu máme veľké finále. Nitra ako favorit a proti nej Slovan.

Čo všetko páni rozoberali v novom Hokejovom BOSS-ovi?

  • Aké šance má Slovan proti Nitre?
  • Čo by mal byť X-faktor finále?
  • Kto z finalistov má lepších legionárov?
  • Kto má lepšieho trénera?
  • Aká bude atmosféra na tribúnach?
  • Čakajú sa kontroverzie?
  • Aké sú tipy BOSS-ov na víťaza?
  • Kto sa stal BOSS-om týždňa?
  • Ako vnímajú chalani koniec trénera Fischera pri švajčiarskej reprezentácii?
  • Aké sú spomienky Borisa a Ondra na MS hráčov do 18 rokov?

Odpovede a zamyslenia nielen nad týmito otázkami nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Nech je finále kontroverzné! Kto bude X-faktor? Kto má lepšieho trénera? (Hokejový BOSS)