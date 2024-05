Expert: Viem, čo je otras mozgu. Pospíšil to zvládol, páči sa mi jeho hra aj príbeh

Myslím, že áno. Päť bodov je solídnych. Škoda prvého zápasu proti Nemecku, ale vieme, ako to vyzeralo. Veľmi dobre sme v tom zápase nepôsobili. Dôležitá výhra prišla proti Kazachstanu a v zápase proti USA ukázalo mužstvo veľký charakter. Je to dobrý štart do šampionátu a dúfam, že sa to skončí čo najlepšie.

Keď som sledoval tretiu tretinu, mal som zlé tušenie. Vravel som si, nech necúvame. Stalo sa a nehrali sme náš hokej, ktorý je založený na tom, aby sme napádali a nepúšťali súpera do jeho hry. Nepodarilo sa nám to.

Zacúvali sme trochu do obrany. Mal som pocit, že sme zrazu chytili rešpekt zo súpera. Na druhú stranu vieme, ako hrajú Američania. Pre nich končí zápas až so záverečným klaksónom. Je jedno, či prehrávajú 1:5 alebo 1:4. Vždy pôjdu do toho naplno do konca.

Mrzí vás, že tím nezískal tri body aj napriek trojgólovému vedeniu? Musíme to brať pozitívne. Máme dva body. Je škoda, že nám bod ušiel, ale mohlo to dopadnúť aj opačne a mohli sme si pripísať iba jeden bod. Buďme radi za aj za dva body proti kvalitnému súperovi ako sú USA. Ako veľmi pomôže slovenskému tímu výhra nad USA? Veľmi. Američania priniesli na šampionát veľmi silný tím, ktorý má najvyššie ambície. Vždy je skvelé zdolať takýto tím a víťazstvo dodá hráčom sebavedomie.

Na šampionáte hrá zatiaľ najlepšie tretia formácia v zložení Miloš Kelemen, Pavol Regenda a Martin Pospíšil. Čim to je, že sa im tak darí? Chalani si sadli, typologicky sú všetci traja rovnakí hráči. Aj mne sa veľmi páči, ako hrajú, lietajú po ľade, dohrávajú súboje a sú silní s pukom. Dúfam, že im to pôjde takto aj ďalej. Nie je to však iba o nich troch, hokej je kolektívna hra. Musíme hrať ďalej ako tím a potom sa možno dostaví nejaký úspech.

Prvý slovenský útok Peter Cehlárik, Marek Hrivík a Juraj Slafkovský zatiaľ zaostáva za očakávaniami. Prečo im to nevychádza? Netvrdil by som, že úplne zaostáva za očakávaniami. V ďalšom zápase to nemusí ísť dobre hrajúcemu tretiemu útoku a naštartuje sa iný útok. Chalani nemôžu spanikáriť, musia byť v pokoji a veriť svojim schopnostiam, že sa to obráti na správnu stranu a pôjde im to lepšie. Môže to súvisieť aj so Slafkovského prechodom z Montrealu na iný štýl hokeja? Môže, je to náročné, keď prejdete z úzkeho klziska a musíte si zvyknúť na širšie európske rozmery. Chalanom však verím, že sú to profesionáli. Nemám z toho obavy.

Marek Hrivík sa rozbieha po dlhšej hokejovej prestávke spôsobenej zranením. Môže to mať vplyv na jeho výkony? Po zranení nie je ľahké nastúpiť hneď do zápasu, špeciálne na majstrovstvách sveta. Je to iný level. Každý hráč sa sám popasuje so zraneniami. Niekto nabehne úplne v poriadku, že na ňom nie je vidieť ani známka zranenia. Iným zas trvá zopár zápasov, kým nájdu rytmus.

Juraj Slafkovský pri šarvátke s Kazachom Koroľovom počas zápasu na MS. (Autor: TASR/AP)

Čo vravíte na diskutovanie Juraja Slafkovského s rozhodcami? Sám spomínal, že sa trošku musí upokojiť a venovať sa viac hre. Aj tréner Ramsay s ním mal nejaký pohovor. Stále je to mladý chalan a v NHL by si to určite nedovolil. Určite si zobral rady od trénera k srdcu a bude sa venovať hre. Na druhú stranu, nemôžeme si nechať skákať po hlave. Ako na vás pôsobí obrana slovenského tímu, ktorá je každoročne diskutovanou časťou mužstva? Minulý rok sme sa napríklad báli o obranu a vraveli sme, že sa nemáme čoho báť v útoku. Obrana však pracovala výborne a góly nám nepadali. Vždy sú nejaké prognózy. Rád hodnotím veci až po šampionáte, čo by mohlo vyzerať lepšie.

Kto by mal byť slovenskou brankárskou jednotkou v ďalšom priebehu turnaja? Uvidíme (úsmev). Na to máme v realizačnom tíme skúseného trénera Jána Lašáka, ktorý vie, koho postaviť do bránky. Má toho veľa za sebou a určite vie, čo robí. Potom je to už len na danom brankárovi, ako sa s tým popasuje. Výkon Samuela Hlavaja v zápase proti USA bol perfektný. Zaslúžene bol najlepší hráč zápasu.