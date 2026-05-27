VIDEO: Napätie v Paríži. Ukrajinec odmietol podať ruku ruskému spoluhráčovi

Len niekoľko dní pred finále Ligy majstrov 2025/2026 otriasla kabínou Paríža Saint-Germain nepríjemná situácia, ktorá pripomenula, že vojna na Ukrajine zasahuje aj do sveta vrcholového futbalu.
Ako referuje web marca.com, počas otvoreného tréningu PSG odmietol ukrajinský obranca Illja Zabarnyj podať ruku ruskému brankárovi Matvejovi Safonovovi.
K incidentu došlo počas modelového zápasu, ktorý pripravil tréner Luis Enrique.
Hráči boli rozdelení do dvoch tímov a pred začiatkom nasledovalo tradičné podávanie rúk. Zabarnyj však pri ruskom spoluhráčovi gesto vynechal a pokračoval ďalej. Video zo situácie sa okamžite rozšírilo na sociálnych sieťach.
VIDEO: Zabarnyj a Safonov si nepodali ruky
Napätie medzi oboma futbalistami pritom nie je nové. Podľa ukrajinského brankára Denysa Bojka údajne Zabarnyj ešte pred svojím príchodom do PSG žiadať vedenie klubu, aby Safonov nebol súčasťou tímu. „Povedal mi, že nechcel, aby ruský hráč pôsobil v PSG. Žiaľ, nebolo to iba na ňom,“ uviedol Bojko.
Samotný Zabarnyj sa už v minulosti verejne vyjadril proti Rusku aj proti účasti ruských športovcov na medzinárodnej scéne.
„Nemám žiadny vzťah so žiadnym Rusom. Budem si plniť profesionálne povinnosti, ale kým vojna pokračuje, podporujem úplnú izoláciu ruského futbalu,“ povedal obranca.
Parížsky klub sa k situácii zatiaľ nevyjadril. PSG pritom čaká jeden z najdôležitejších zápasov sezóny, keď sa v sobotňajšom finále Ligy majstrov stretne s Arsenalom. Namiesto pokojnej prípravy však pozornosť fanúšikov aj médií púta napätie, ktoré sa prenieslo z geopolitiky priamo na tréningové ihrisko.