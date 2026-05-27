Chýbal lepší výkon brankára aj rozdielový hráč. Slováci hrali dobre, no neuspeli (hodnotenie)

Vo fribourgskej B-skupine odohrali Slováci sedem zápasov: vyhrali s Nórskom (2:1), Talianskom (4:1), Slovinskom (5:4 pp), Dánskom (5:1) a prehrali s Českom (2:3), Kanadou (1:5) a Švédskom.
Na turnaji strelili 21 gólov, 19 inkasovali. So streleckou úspešnosťou 9,63 percenta patrili medzi štyri najhoršie mužstvá. Na jeden gól potrebovali viac ako 10 striel.
Mali ôsme najlepšie presilovky (20 %) a jedenáste oslabenia (73,33 %).
Za najlepších Slovákov na turnaji boli vyhlásení útočníci Oliver Okuliar a Marek Hrivík a obranca Mislav Rosandič.
Kto na turnaji najviac zaujal, od koho sa čakalo viac? A akú známku dostal tréner?
Hodnotili sme známkou od 1 po 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Brankári
Samuel Hlavaj - 6
Na zimnej olympiáde v Miláne bol rozdielový hráč, na MS nie. V piatich zápasoch inkasoval 13 gólov. Pochytal iba 87 percent striel, čo je jeho osobne najhoršie číslo zo štyroch účastí na svetovom šampionáte.
Začiatok mal dobrý, proti Nórsku vychytal dôležité víťazstvo. Postupne však dobrú formu strácal, v dôležitých súbojoch proti Česku či Švédsku mohol chytiť o niečo viac.
Otázne je, akým spôsobom ho ovplyvnila viróza, pre ktorú vynechal dva zápasy a na istý čas musel byť izolovaný od zvyšku mužstva.
Adam Gajan - 6
V pozícii nováčika zasiahol do dvoch zápasov. Proti Taliansku inkasoval gól po vlastnej chybe pri rozohrávke, v zápase so Slovinskom nebol v tempe a až tri góly inkasoval nad lapačku a rameno do horných častí bránky. Neskôr však vychytal víťazstvo v nájazdoch.
Hoci nemal ľahkú úlohu a o tom, že bude chytať proti Slovinsku sa dozvedel zopár hodín pred stretnutím, bol v mnohých situáciách oporou. Stále však potrebuje skúsenosti.
Eugen Rabčan (nechytal)
Obrancovia
Jozef Viliam Kmec - 9
Dvadsaťdvaročný obranca bol najvyťažovanejší hráč tímu, priemerne strávil na ľade 20 minút a 5 sekúnd.
Na nováčika hral vyspelo, bol spoľahlivý dopredu aj dozadu. Patril medzi najlepších hráčov tímu.
Proti Nórsku urobil v závere zápasu hrubú chybu v rozohrávke, no podržal ho Hlavaj.
Maxim Štrbák - 5
Šampionát ukončil s najlepším hodnotením +/- z celého tímu, mal +4. Nastupoval aj v oslabeniach, proti Kanade dostal priestor aj pri početnej nevýhode o dvoch hráčov.
Pri premiérovej účasti v seniorskej reprezentácii pôsobil neisto. Často robil chyby v rozohrávke, z čoho pramenilo viacero zakázaných uvoľnení a následný tlak na obranu.
Samuel Kňažko - 6
Najmenej vyťažovaní obranca tímu, na ľade bol priemerne iba niečo vyše 13 minút. Pri svojej štvrtej účasti na MS mal pôsobiť istejšie, mladej obrane nedodal potrebné skúsenosti z veľkých turnajov. Pozitívom sú štyri asistencie.
František Gajdoš - 6
Najväčší prínos pre tím ukázal v zápase proti Kanade, kde súbojmi a fyzickosťou dve tretiny znepríjemňoval hru Crosbymu a spol.
Vo výkonoch nevyčnieval, no nerobil ani výrazné chyby, čo je pri defenzívnom obrancovi veľké plus.
Mislav Rosandič - 8
Najstarší obranca tímu ukázal veľký prehľad a cit pre prihrávku. Zaznamenal až päť asistencií.
Proti Talianom sa blysol ukážkovou asistenciou gól Hrivíkovi, proti Slovinsku prihral pred prázdnu bránku Liškovi.
Do obrany vniesol pokoj a veľmi potrebné skúsenosti.
Luka Radivojevič - 7
Najmladší hráč slovenského tímu. Na turnaji hral v prvej presilovke, ktorá však dala iba dva góly.
Ukázal dobrý prehľad aj šikovnosť. V niektorých situáciách mu však chýbali fyzické parametre a sila v osobných súbojoch.
Patrik Koch - 7
S Kmecom bol členom prvej obrannej dvojice, ktorá odohrala na turnaji najviac minút. Očakávalo sa, že bude pilierom defenzívy a do bodky to splnil.
Jakub Meliško (neodohral ani minútu)
Útočníci
Oliver Okuliar - 8
S piatimi bodmi (2+3) patril medzi najproduktívnejších Slovákov. Bol člen druhého útoku s Hrivíkom a Liškom, ktorí dokopy zaznamenali 16 bodov.
Na ľade ho bolo vidieť, hral fyzicky a platný bol aj dozadu. Najlepší zápas odohral pri dôležitej výhre nad Dánskom.
Na ľade strávil z útočníkov najviac, priemerne 18 minút a 54 sekúnd na zápas.
Filip Mešár - 6
Sám priznal, že v úvode turnaja sa hľadal. Lepší výkon podal proti Taliansku, ešte lepší proti Slovinsku, v ktorom zaznamenal gól aj asistenciu.
Bol člen štvrtého útoku, kde nemal veľký priestor na kreatívnu hru, no keď bol na ľade, snažil sa niečo vymyslieť. Negatívom bolo veľa prehraných osobných súbojov.
Adam Sýkora - 7
Pre tím odviedol veľké množstvo neviditeľnej práce v defenzíve a na forčekingu. Často hral na oslabeniach.
Hoci v siedmich zápasoch zaznamenal iba asistenciu, nevypustil ani jedno striedanie a neúnavnou energiou dodával spoluhráčom sebavedomie.
Sebastián Čederle - 7
Priemerne odohral 16 minút na zápas a zaznamenal najlepšie čísla na vhadzovaniach (55,81 %). Bol spoľahlivý dopredu, nazbieral tri body za gól a dve asistencie, no svoje silné stránky uplatnil najmä pri defenzíve. Bol hlavnou voľbou trénerov na oslabeniach.