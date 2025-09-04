Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru

BRATISLAVA. Večer ako z rozprávky. Slovenská futbalová reprezentácia v prvom zápase kvalifikácie na MS zdolala favorizované Nemecko 2:0.
Zverenci Francesca Calzonu hrali výborný futbal, obzvlášť excelovala ľavá strana s Dávidom Hanckom a Leom Sauerom, vynikajúco sa predviedol na hrote aj David Strelec.
Slováci hrali tímovo a zorganizovane a Nemcov nepustili do vážnejších šancí.
Uveril až na konci
„Hráči plnili do bodky na čo sme ich chystali. Ten večer patrí im, odohrali fantastický zápas, ale ešte viac by som venoval tento zápas fanúšikom,“ vravel po zápase šťastný tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona.
Počas stretnutia bol relatívne pokojný, ako sa však blížil záver zápasu, tým nervóznejšie reagoval na dianie na ihrisku.
„Len hlupák si môže myslieť, že je koniec v osemdesiatej minúte. Víťazstvu som uveril až keď rozhodca odpískal zápas,“ doplnil taliansky kouč.
Zo zostavy Slovákov vypadli pre zranenie viaceré osvedčené mená. Už dlhšie sa vedelo, že tréner nemôže rátať s Tomášom Suslovom a Denisom Vavrom, zraz opustili aj Lukáš Haraslín a Ivan Schranz.
Sauer rastie a dospieva
Leo Sauer nastúpil po prvý raz v základnej zostave Slovenska vo vážnom zápase a hneď pútal pozornosť. Vypracoval si tri veľké šance a veľa nechýbalo, aby aspoň jednu z nich premenil.
„Možno chýbalo trošku čistej hlavy pri zakončení,“ poznamenal Calzona.
„Leo je dva roky s nami. Myslím si, že bolo správne, že bol s nami dva roky, aj keď nedostával veľa priestoru,“ vysvetľoval taliansky kouč.
Sauer v minulej sezóne hosťoval v NAC Breda, kde patril k oporám. „Je vidieť, ako rastie, ako dospieva. V poslednom čase som cítil, že nastal moment, aby dostal viac priestoru,“ povedal Calzona.
„Stále zdôrazňujem, že rád pracujem s mladými hráčmi, ale musia byť na to pripravení,“ podčiarkol.
Duda obetoval aj voľný čas
Po skončení zápasu si vyslúžil slovenský tím standing ovation. Fanúšikovia boli nadšení výkonom domáceho mužstva.
„Bol to vynikajúci zápas zo strany všetkých, aj striedajúcich hráčov. Času bolo málo, mali sme tri tréningy, no hráči od prvého momentu nasali všetky veci a dokázali preniesť kvalitu z tréningov do zápasu,“ poukázal na kľúčové faktory úspechu tréner Calzona.
Vníma, že hráči prichádzajú na zraz s entuziazmom, chcú pomôcť reprezentácii, je to pre nich česť.
Ako príklad prezradil, že Ondrej Duda prišiel na Slovensku už vo štvrtok. Zraz sa začínal až v nedeľu, no slovenský stredopoliar sa už od svojho príchodu pripravoval v Senci s kondičnými trénermi reprezentácie.
„Je to signál, veľká vec, že dokáže takto obetovať voľný čas, aby bol čo najlepšie pripravený,“ podčiarkol Calzona.
Nemcom chýbala dravosť
Nemecko vôbec po prvý raz v histórii prehralo na ihriskách súperov zápas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Doterajšia bilancia Nemcov vonku bola 41 výhier a 11 remíz.
„Slovensko predviedlo veľmi dobrý futbal s emóciou. My sme prehrávali osobné súboje a nefungovala ani prechodová fáza,“ uviedol tréner hostí Julian Nagelsman.
„Rozhodla emočnosť, poznáme to aj z Nemeckého pohára. Aj keď sú tam tímy z nižších súťaží, dokážu vďaka emóciám uspieť. Slovensko je rankingovo nižšie, ale dokázalo nás zdolať,“ doplnil nemecký kouč.
„Pre slovenských hráčov možno bolo čiastočne výnimočné nastúpiť proti takýmto menám, aké sú v nemeckej reprezentácii. U nás chýbala táto dravosť,“ vravel Nagelsmann.
Jeden z najlepších výkonov
Kvalifikácia pokračuje už v nedeľu, Slováci nastúpia v Luxembursku. Hneď po veľkom úspechu s Nemeckom si zobral v kabíne slovo Ondrej Duda a prízvukoval hráčom, že toto víťazstvo treba potvrdiť aj v ďalšom zápase.
„Chcel som to povedať ja, ale on ma predbehol. Teší ma to. Ak hráč po takomto víťazstve dokáže myslieť hneď na najbližší zápas, svedčí to o tom, že má geniálnu mentalitu,“ vravel Calzona.
Uznal, že proti takýmto súperom to má tréner ťažšie, aby správne nabudil mužstvo.
„Hlava rozhoduje. Pokiaľ tá nie je v poriadku, dá sa prehrať hocikde. Luxembursko už ukázalo, že je veľmi nepríjemný súper,“ doplnil.
Proti Nemcom hrala slovenská reprezentácie famózne. „Bol to jeden z najlepších výkonov, ale mám v pamäti aj výkony s Portugalskom, Anglickom, s Belgickom,“ skonštatoval taliansky kouč.
„Slovenský národ musí byť hrdý na týchto chalanov. Niekedy sa vyhrá, niekedy sa prehrá, ale hráči idú na hranu,“ zdôraznil.
VIDEO: Francesco Calzona po zápase Slovensko - Nemecko
Ide svojou cestou
Calzonu pred štartom kvalifikácie mnohí kritizovali, nestotožňovali sa z jeho nomináciou.
„Idem svojou cestou a snažím sa urobiť pre slovenský tím maximum. Vnímam kritiky na moju osobu, ale je to moja práca, musím byť pripravený aj na kritiku,“ vravel taliansky tréner.
Po svojom príchode na Slovensko si želal, aby boli štadióny plné. Proti Nemcom prišlo na Tehelné pole viac ako dvadsaťtisíc ľudí a na tento večer určite nezabudnú.
„Som presvedčený, že si užili zápas a verím, že to nebol posledný takýto večer a v kvalifikácii im prinesieme veľa radosti,“ uzavrel Francesco Calzona.