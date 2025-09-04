Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru

Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Fotogaléria (95)
Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|5. sep 2025 o 00:46
ShareTweet0

Podľa Nagelsmanna Nemcom chýbala dravosť a emócia.

BRATISLAVA. Večer ako z rozprávky. Slovenská futbalová reprezentácia v prvom zápase kvalifikácie na MS zdolala favorizované Nemecko 2:0.

Zverenci Francesca Calzonu hrali výborný futbal, obzvlášť excelovala ľavá strana s Dávidom Hanckom a Leom Sauerom, vynikajúco sa predviedol na hrote aj David Strelec.

Slováci hrali tímovo a zorganizovane a Nemcov nepustili do vážnejších šancí.

Uveril až na konci

„Hráči plnili do bodky na čo sme ich chystali. Ten večer patrí im, odohrali fantastický zápas, ale ešte viac by som venoval tento zápas fanúšikom,“ vravel po zápase šťastný tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona.

Počas stretnutia bol relatívne pokojný, ako sa však blížil záver zápasu, tým nervóznejšie reagoval na dianie na ihrisku.

„Len hlupák si môže myslieť, že je koniec v osemdesiatej minúte. Víťazstvu som uveril až keď rozhodca odpískal zápas,“ doplnil taliansky kouč.

Zo zostavy Slovákov vypadli pre zranenie viaceré osvedčené mená. Už dlhšie sa vedelo, že tréner nemôže rátať s Tomášom Suslovom a Denisom Vavrom, zraz opustili aj Lukáš Haraslín a Ivan Schranz.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026 (skupina A)
Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Gólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko
95 fotografií
Nemeckí futbalisti v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Serge Gnabry a Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Oliver Baumann chytá šancu Lea Sauera v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Oliver Baumann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nnamdi Collins a Norbert Gyömbér v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Maximilian Mittelstadt a Dávid Ďuriš v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Druhý zľava Lubomir Šatka v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Jonathan Tah a Matúš Bero v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Zľava Angelo Stiller, Stanislav Lobotka a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko sa raduje z gólu v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer a Nnamdi Collins v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Leo Sauer v súboji s Nnamdim Collinsom v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS 2026 vo futbale. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Dávid Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nemeckí futbalisti pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Slovenskí futbalisti, horný rad zľava Milan Škriniar, Dávid Hancko, Norbert Gyömbér, David Strelec, Ľubomír Šatka, brankár Martin Dúbravka. Dolný rad zľava Stanislav Lobotka, Dávid Ďuriš, Leo Sauer, Ondrej Duda a Matúš Bero v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Stanislav Lobotka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Radosť Slovákov v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Milan Škriniar v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Hancko v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Joshua Kimich v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska Ondrej Duda a hráč Nemecka Serge Gnabri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoUprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoFanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Fanúšikovia oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Dávid Strelec v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Florian Wirtz v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Norbert Gyomber a Ondrej Duda v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Francesco Calzona v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Raum a Norbert Gyomber v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)David Hancko oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Nick Woltemade, Norbert Gyomber a Ľubomír Šatka v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Zľava brankár Slovenska Martin Dúbravka, hráč Slovenska Ľubomír Šatka a hráč Nemecka Antonio Rüdiger v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoGólová radosť slovenských futbalistov po góle na 2:0 v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.Sprava strelec gólu na 2:0, hráč Slovenska David Strelec a hráč Nemecka David Raum v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJoshua Kimmich a Antonio Rudiger v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Slováci oslavujú gól v zápase Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Matúš Bero a Ľubomír Tupta v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.Nadiem Amiri, Milan Škriniar a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. sprava hráč Slovenska Leo Sauer a hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoJulian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoĽubomír Tupta a David Raum v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Nadiem Amiri a Karim Adeyemi v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Zľava hráč Slovenska Stanislav Lobotka a hráč Nemecka Nadiem Amiri v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoNa snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoDiváci tlieskajú slovenským futbalistom po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť slovenských futbalistov, zľava hráč Slovenska Dávid Hancko, hráč Slovenska Patrik Hrošovský, hráč Slovenska László Bénes, hráč Slovenska Ľubomír Tupta, hráč Slovenska Norbert Gyömbér po víťazstve 2:0 nad Nemeckom a vpravo hráč Nemecka David RaumNemecká lavička, vľavo tréner Nemecka Julian Nagelsmann v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoRadosť na slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSprava hráč Slovenska David Strelec, hráč Nemecka Antonio Rüdiger a hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoSlovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - NemeckoŠtatistiky zápasu Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Joshua Kimmich pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann v zápase Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Julian Nagelsmann pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Antonio Rudiger pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. druhý zľava Jonathan Tah pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026. Florian Wirtz pred zápasom Slovensko - Nemecko v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

Sauer rastie a dospieva

Leo Sauer nastúpil po prvý raz v základnej zostave Slovenska vo vážnom zápase a hneď pútal pozornosť. Vypracoval si tri veľké šance a veľa nechýbalo, aby aspoň jednu z nich premenil.

„Možno chýbalo trošku čistej hlavy pri zakončení,“ poznamenal Calzona.

„Leo je dva roky s nami. Myslím si, že bolo správne, že bol s nami dva roky, aj keď nedostával veľa priestoru,“ vysvetľoval taliansky kouč.

Sauer v minulej sezóne hosťoval v NAC Breda, kde patril k oporám. „Je vidieť, ako rastie, ako dospieva. V poslednom čase som cítil, že nastal moment, aby dostal viac priestoru,“ povedal Calzona.

„Stále zdôrazňujem, že rád pracujem s mladými hráčmi, ale musia byť na to pripravení,“ podčiarkol.

Duda obetoval aj voľný čas

Po skončení zápasu si vyslúžil slovenský tím standing ovation. Fanúšikovia boli nadšení výkonom domáceho mužstva.

„Bol to vynikajúci zápas zo strany všetkých, aj striedajúcich hráčov. Času bolo málo, mali sme tri tréningy, no hráči od prvého momentu nasali všetky veci a dokázali preniesť kvalitu z tréningov do zápasu,“ poukázal na kľúčové faktory úspechu tréner Calzona.

Vníma, že hráči prichádzajú na zraz s entuziazmom, chcú pomôcť reprezentácii, je to pre nich česť.

Ako príklad prezradil, že Ondrej Duda prišiel na Slovensku už vo štvrtok. Zraz sa začínal až v nedeľu, no slovenský stredopoliar sa už od svojho príchodu pripravoval v Senci s kondičnými trénermi reprezentácie.

„Je to signál, veľká vec, že dokáže takto obetovať voľný čas, aby bol čo najlepšie pripravený,“ podčiarkol Calzona.

Slováci dokázali to, čo nikto iný. Obranca Realu bol na kolenách aj na zadku (hodnotenie)
Súvisiaci článok
Slováci dokázali to, čo nikto iný. Obranca Realu bol na kolenách aj na zadku (hodnotenie)

Nemcom chýbala dravosť

Nemecko vôbec po prvý raz v histórii prehralo na ihriskách súperov zápas kvalifikácie na majstrovstvá sveta. Doterajšia bilancia Nemcov vonku bola 41 výhier a 11 remíz.

„Slovensko predviedlo veľmi dobrý futbal s emóciou. My sme prehrávali osobné súboje a nefungovala ani prechodová fáza,“ uviedol tréner hostí Julian Nagelsman.

„Rozhodla emočnosť, poznáme to aj z Nemeckého pohára. Aj keď sú tam tímy z nižších súťaží, dokážu vďaka emóciám uspieť. Slovensko je rankingovo nižšie, ale dokázalo nás zdolať,“ doplnil nemecký kouč.

„Pre slovenských hráčov možno bolo čiastočne výnimočné nastúpiť proti takýmto menám, aké sú v nemeckej reprezentácii. U nás chýbala táto dravosť,“ vravel Nagelsmann.

Nemecké médiá po prehre so Slovenskom: Len sme sa motali a Strelec spravil z Rüdigera blázna
Súvisiaci článok
Nemecké médiá po prehre so Slovenskom: Len sme sa motali a Strelec spravil z Rüdigera blázna

Jeden z najlepších výkonov

Kvalifikácia pokračuje už v nedeľu, Slováci nastúpia v Luxembursku. Hneď po veľkom úspechu s Nemeckom si zobral v kabíne slovo Ondrej Duda a prízvukoval hráčom, že toto víťazstvo treba potvrdiť aj v ďalšom zápase.

„Chcel som to povedať ja, ale on ma predbehol. Teší ma to. Ak hráč po takomto víťazstve dokáže myslieť hneď na najbližší zápas, svedčí to o tom, že má geniálnu mentalitu,“ vravel Calzona.

Uznal, že proti takýmto súperom to má tréner ťažšie, aby správne nabudil mužstvo.

„Hlava rozhoduje. Pokiaľ tá nie je v poriadku, dá sa prehrať hocikde. Luxembursko už ukázalo, že je veľmi nepríjemný súper,“ doplnil.

Proti Nemcom hrala slovenská reprezentácie famózne. „Bol to jeden z najlepších výkonov, ale mám v pamäti aj výkony s Portugalskom, Anglickom, s Belgickom,“ skonštatoval taliansky kouč.

„Slovenský národ musí byť hrdý na týchto chalanov. Niekedy sa vyhrá, niekedy sa prehrá, ale hráči idú na hranu,“ zdôraznil.

VIDEO: Francesco Calzona po zápase Slovensko - Nemecko

Ide svojou cestou

Calzonu pred štartom kvalifikácie mnohí kritizovali, nestotožňovali sa z jeho nomináciou.

„Idem svojou cestou a snažím sa urobiť pre slovenský tím maximum. Vnímam kritiky na moju osobu, ale je to moja práca, musím byť pripravený aj na kritiku,“ vravel taliansky tréner.

Po svojom príchode na Slovensko si želal, aby boli štadióny plné. Proti Nemcom prišlo na Tehelné pole viac ako dvadsaťtisíc ľudí a na tento večer určite nezabudnú.

„Som presvedčený, že si užili zápas a verím, že to nebol posledný takýto večer a v kvalifikácii im prinesieme veľa radosti,“ uzavrel Francesco Calzona.

Tabuľka skupiny A - kvalifikácia MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Radosť na slovenskej lavičke, tretí zľava tréner Slovenska Francesco Calzona po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko.
Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru
Titanilla Bőddnes 00:46
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Calzona uveril až na konci. Cítil som, že Sauer by mal dostať viac priestoru