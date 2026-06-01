    Historický štvrťfinalista z MS 2010 sa vracia. V kvalifikácii prehral len jediný zápas

    Spoločná tímová fotografia futbalistov Paraguaju. (Autor: REUTERS)
    TASR|1. jún 2026 o 17:33
    Prehrali iba na pôde Brazílie.

    Obranca Palmeirasu Gustavo Gomez bude lídrom paraguajskej futbalovej reprezentácie na MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade.

    V konečnej 26-člennej nominácii nechýbajú ani Miguel Almiron z Atlanty United, Diego Gomez z Brightonu a talentovaný Julio Enciso z Racingu Štrasburg. „La Albirroja“ sa predstaví na najväčšom sviatku svetového futbalu po 16-ročnej prestávke.

    Na MS 2010 v JAR dosiahla historický úspech, keď postúpila do štvrťfinále, v ktorom prehrala s neskoršími šampiónmi Španielmi 0:1.

    Po nástupe argentínskeho trénera Gustava Alfara v auguste 2024 dosiahli Paraguajčania v juhoamerickej kvalifikácii pozoruhodné výsledky.

    Z dvanástich zápasov vyhrali šesť, v piatich remizovali a prehrali iba na pôde Brazílie. Na MS sa predstavia v D-skupine spoločne s domácimi Američanmi, Tureckom a Austráliou.

    Nominácia Paraguaja na MS 2026

    Brankári: Roberto „Gatito" Fernandez (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo de Almagro), Gastón Olveira (Olimpia Asuncion)

    Obrancovia: Gustavo Gomez (Palmeiras), Omar Alderete (AFC Sunderland), Gustavo Velazquez (Cerro Porteño), Juan Jose Caceres (Dinamo Moskva), Fabian Balbuena (Gremio), Jose Canale (Lanus), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Alexandro Maidana (Talleres)

    Stredopoliari: Diego Gomez (Brighton), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Damian Bobadilla (Sao Paulo), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Romero Gamarra (Al-Ain), Gustavo Caballero (FC Portsmouth)

    Útočnici: Miguel Almiron (Atlanta United), Julio Enciso (Racing Štrasburg), Ramon Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Avalos (Independiente), Isidro Pitta (Bragantino)

    Program Paraguaja na MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | D | Matchday 3
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    20.06. 05:00
    | D | Matchday 10
    Turecko
    Turecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    26.06. 04:00
    | D | Matchday 16
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ParaguajParaguajPRY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    MS vo futbale 2026

