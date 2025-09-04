Nemecké médiá po prehre so Slovenskom: Len sme sa motali a Strelec spravil z Rüdigera blázna

BRATISLAVA. Historická hanba, blamáž, či trápna prehra. Nemecké médiá tvrdo kritizujú Nationalelf po prehre 0:2 so Slovenskom na Tehelnom poli.
Nemecko ešte nikdy v histórii neprehralo v kvalifikácii majstrovstiev sveta zápas na ihrisku súpera, až 4. septembra 2025 v Bratislave. Do štvrtka mali Nemci v 52 zápasoch bilanciu 41 výhier a 11 remíz.
"Julian Nagelsmann sa prechádzal po ihrisku úplne sklamaný. Päťdesiat metrov od neho ležal v nemeckej bránke pokrčený jeho taktický plán, symbol historickej hanby v Bratislave.
Žiadna dominancia, žiadna sláva - namiesto toho historická hanba. Nemecká reprezentácia urobila fatálne zlý štart na dlhej ceste k vysnívanému piatemu titulu majstrov sveta.
Desivo neistý a defenzívne preťažený tím trénera Juliana Nagelsmanna prehral v Bratislave s najťažším súperom v kvalifikácii na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku a už teraz je pod obrovským tlakom," komentoval web televízie Sky Sport.
Kicker píše, že výkon Nemcov v Bratislave je dôvodom na obavy. Vyzdvihol však aj odvahu domáceho tímu a výborné protiútoky Slovákov. Druhý gól označil za úžasný.
"Gyömber poslal dlhú prihrávku po pravej strane Strelcovi, ktorý dribloval s loptou k Rüdigerovi a z obrancu Realu Madrid spravil blázna," opísal druhý zásah Kicker.
Schweinsteiger: Pozrite sa na Škriniara
Bild citoval experta televízie ARD Bastiana Schweinsteigera, bývalého kapitána nemeckej reprezentácie.
„Je mi to ľúto. Ale ani minútu som neveril, že vyhráme. Toto je ťažká prehra. Boli sme naozaj zlí. Nedávali sme dobré prihrávky, nepredstavovali sme žiadnu hrozbu. Ak chcete niečo vyhrať, musíte preukázať odolnosť. Mali by sme byť radi, ak postúpime na majstrovstvá sveta. Najmä ak budeme hrať tak, ako dnes...“
Ako pozitívny príklad ponúkol Schweinsteiger slovenského kapitána: „Pozrite sa na Škriniara, v obrane Slovákov. Nikto z našich hráčov sa mu nevyrovnal.“
„Všetci sa musíme pozrieť na seba. Bolo pre nás všetkých prekvapením, že zápas takto dopadol,“ povedal sklamaný Jonathan Tah do mikrofónu ARD. Prehru označil za zaslúženú. „To nemôžeme poprieť. Bol to od nás slabý výkon. Musíme sa s tým vyrovnať a byť k sebe úprimní,“ dodal.
VIDEO: Julian Nagelsmann po zápase Slovensko - Nemecko
„Hoci mali hostia takmer 70% držanie lopty, sotva sa rozbehli, bez väčšieho tempa sa motali po ihrisku a nedokázali súpera vyviesť z rovnováhy. Krátko po začiatku druhého polčasu sa zdalo, že sa nemecký tím zlepšil a mal aj veľmi dobrú šancu, ale bola to len malá epizóda.
Okrem toho Nagelsmannov výber hral naďalej bez nápaditosti a bol neškodný. Slováci mohli vďaka svojim rýchlym protiútokom streliť viac gólov a tento zápas si zaslúžene vyhrali,“ hodnotil zápas portál televízie Sky Sport.
Nemci zažili nezabudnuteľnú noc
Nemci utrpeli v Bratislave tretiu prehru za sebou. V júni tohto roka prehrali na finálovom turnaji Ligy národov s Portugalskom 1:2 a s Francúzskom 0:2.
„Znepokojujúci výkon v Bratislave. Nemecký národný tím musí vyhrať skupinu, aby sa kvalifikoval na MS, ale súper zo Slovenska bol lepší,“ píše športová sekcia Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Bezradní Nemci pôsobili v Bratislave veľmi zlým dojmom.
„Nemecký národný tím zažil na Slovensku nezabudnuteľnú noc. Obrana hrala katastrofálne. Pri oboch inkasovaných góloch pôsobil zle najmä Antonio Rüdiger,“ kritizoval portál sport1.de.
„Prehra s 52. tímom svetového rebríčka bola trpkou ranou pre nemecké ambície získať titul majstrov sveta. Bola to tretia prehra Nemcov za sebou, čo sa nikdy predtým nestalo,“ dodáva portál sport.de.
„Nemecký výkon v Bratislave bol prekvapivo slabý. Tím, o ktorom Nagelsmann hovorí, že mieri na titul majstrovstiev sveta, sa dal prekvapivo ľahko zaskočiť, najmä v obrane,“ napísal Spiegel.